Tarkkailija: Pohjois-Korea on alkanut purkaa ydinkoealuettaan

Satelliittikuvien perusteella Pohjois-Korea on alkanut purkaa ydinkoealuettaan Punggye-rissä, ilmoittaa amerikkalainen tarkkailija. Verkkosivusto 38 North arvioi 7. toukokuuta otettujen kuvien perusteella, että purkaminen on edennyt jo pitkälle.

Pohjois-Korea ilmoitti viikonloppuna aikovansa purkaa alueen täysin. Kansainvälisten ydintarkkailujärjestöjen edustajia ei kuitenkaan ole päästetty valvomaan purkua.

Kaikki kuusi Pohjois-Korean ydinkoetta on tehty Punggye-rissä, joka sijaitsee maan koillisosassa.

https://www.38north.org/2018/05/punggye051418/

STT