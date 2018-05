Tasa-arvovaltuutettu ministeri Niinistön ehdotuksesta: ”Vähän erikoista”

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara pitää erikoisena puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) ehdotusta naisten vapaaehtoisen asepalveluksen jäädyttämisestä.

Maarianvaara pohtii taustalla olevan ehkä se, että ministeri on halunnut provokatiivisesti nostaa esiin säästöpaineita. Maarianvaara sanoo pitävänsä erikoisena ajatteluna, jos säästöjä kohdistetaan vain yhteen sukupuoleen.

Jussi Niinistö: Herätyshuuto puolustusrahoista

Ehdotus naisten vapaaehtoisen asepalveluksen jäädyttämisestä on herätyshuuto maanpuolustuksen määrärahojen puolesta, sanoo puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.).

Niinistö kertoo STT:lle, että maanpuolustuksen uskottavuus on 2020-luvulla vaarassa, jos nykyisellä säästölinjalla jatketaan.

Hän väläytti Lännen Median haastattelussa perjantaina, että naisten asepalvelus jäädytettäisiin joksikin aikaa säästöjen hakemiseksi.

– Tämä on tällainen herätyshuuto, kun 2020-luvulla alkavat uudet säästöt, Niinistö sanoo STT:lle.

Hän viittaa lähivuosia koskeviin puolustusrahojen säästöihin, joista hallitus päätti huhtikuun kehysriihessä.

Päätösten mukaan puolustusministeriön hallinnonalalta pitää raapia kokoon viiden miljoonan euron säästöt vuonna 2020. Sen jälkeen säästötarve kasvaa vuosittain viidellä miljoonalla eurolla.

Ei leikkauksille toiminnan tasosta

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) arvioi STT:lle, että ehdotuksellaan Niinistö pyrkii hieman provosoiden tuomaan esille, millaisiin seurauksiin säästöpaine voi johtaa. Niinistön mukaan Kanervan tulkinta on aivan oikea.

Puolustusministerin mukaan viime vaalikaudella tehtiin hallaa maanpuolustukselle, kun muun muassa reserviläisten kertausharjoituksista ja varusmiesten maastoharjoituksista leikattiin.

– Tällä kertaa en halua nähdä sitä virhettä, että leikataan toiminnan tasosta.

Niinistön mielestä leikkausten pitää kohdistua asioihin, jotka eivät ole ”maanpuolustuksen kannalta aivan välttämättömiä”.

– Naisten vapaaehtoisen varusmiespalveluksen jäädyttäminen vuodeksi on vain yksi osa tätä pakettia.

Ehdotuksessa ei Niinistön mukaan ole kyse näkyvyyden hankkimisesta sinisille, joka kamppailee alhaisten kannatuslukujensa kanssa.

– Tiesin, että tämä oli poliittisesti arka kysymys ja varmaan vähemmän poliittisesti järkevä. Voisin sanoa, että vähemmän tällä poliittista kannatusta voi saada.

Niinistö pilkkoisi Senaatti-kiinteistöt

Niinistö vaatii blogissaan valtion kiinteistöyhtiön Senaatti-kiinteistöjen pilkkomista. Puolustusministeriä korpeaa Senaatti-kiinteistöjen perimien vuokrien nousu, joka paisuttaa puolustushallinnon menoja. Hän luonnehtii vuokratasoa kohtuuttomaksi.

Niinistön mukaan Puolustusvoimien käytössä olevat rakennukset pitäisi siirtää Senaatti-kiinteistöiltä takaisin omaan omistukseen. Se toisi hänen mukaansa useiden miljoonien eurojen vuosittaiset säästöt puolustushallinnolle.

STT

