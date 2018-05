Tavara-ahdistus lisää aineettomien lahjojen arvostusta

Aineettomien lahjojen arvostus kasvaa koko ajan. Kokemukset ja elämykset ovat yhä suositumpia lahjaideoita.

– Lahjan ei tarvitse olla enää fyysinen, jotta sitä arvostetaan. Myös kokemus voi olla yhtä arvokas, kertoo Jyväskylän yliopiston markkinoinnin professori Outi Uusitalo.

Uusitalo uskoo, että digitaalisuus on vaikuttanut osaltaan aineettomien lahjojen arvostukseen, koska digimaailmassa olemme tottuneet käyttämään aineettomia asioita uudella tavalla. Esimerkiksi ennen musiikki ja kuvat olivat kiinni konkreettisissa tavaroissa, kun nykyään ne ovat digitaalisina. Myös kirjojen lukemisesta on tullut nykypäivänä kokemus, eikä kirja ole vain fyysinen esine, joka omistetaan.

Aineettomuuden ihannointi näkyy myös kuluttajatutkimuksissa, joissa on viitteitä yhä kasvavaan tavara-ahdistukseen. Siitä voi kärsiä kuka tahansa ikään katsomatta. Uusitalo sanoo, että usein vanhemmilla sukupolvilla ahdistus johtuu vuosien aikana kertyneistä tavaroista, jotka täyttävät varastot. Sen sijaan nuoremmat sukupolvet pelkäävät, että heistä tulee samanlaisia hamstraajia kuin vanhemmistaan. He ovat nähneet tavaran haalimisen seuraukset.

Hyvä lahja ei ahdista saajaa

Uusitalo uskoo, että lahjoja harkitaan nykypäivänä entistä enemmän. Nykyään on myös entistä tärkeämpää, että lahja on merkityksellinen sen saajalle. Enää ei haluta antaa lahjaksi tavaroita, jotka jäävät vain pyörimään nurkkiin.

– Ei haluta antaa lahjaa, josta on enemmän haittaa kuin hyötyä, Uusitalo sanoo.

Osa kuluttajista on ratkaissut pulman ostamalla lahjakortteja, joiden suosio on kasvanut tasaisesti niin Stockmannilla kuin S-ryhmällä. Niiden avulla lahjan saaja voi ostaa itselleen mieluisen tuotteen, mutta lahjakortitkaan eivät ratkaise kasvavaa tavara-ahdistusta.

– Erityisesti nuoria ahdistaa se, että juhlaan liittyy aina tavaran saaminen tai antaminen, kertoo Luonto-liiton toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara.

Äitienpäivä aloittaa kevään ja kesän juhlakauden. Tavaralahjoja vältteleville Tuomivaara ehdottaa aineettomia lahjoja. Esimerkiksi äitienpäivälahjaksi voi antaa omatekoisen lahjakortin, jolla voi lahjoittaa äidille vaikka omaa aikaansa, selkähieronnan tai elämyksen.

Myös useiden kansalaisjärjestöjen kautta voi ostaa aineettoman lahjan. Näistä tunnetuimpia esimerkkejä ovat eettiset lahjat, joiden avulla voi lahjoittaa esimerkiksi vuohen tai koulutarvikkeita kehittyviin maihin.

Outi Uusitalo kuitenkin muistuttaa, että vain mielikuvitus on rajana, kun ollaan antamassa aineetonta lahjaa.

– Tärkeintä on ajatella lahjan saajaa ja sitä, mikä on hänelle tärkeää.

STT

