Tekniikan Maailma löysi turvallisuusongelman kolmesta VW-konsernin autosta

Kolmessa Volkswagen-konsernin pikkuautossa on löytynyt vakava turvallisuusongelma, kertoo Tekniikan Maailma. Ongelma koskee Volkswagen Poloa, Seat Aronaa sekä Seat Ibizaa. Yhteistä ongelmamalleille on, että niissä käytetään kaikissa VW:n uutta pikkuautoperusrakennetta.

Tekniikan Maailman väistökokeessa vasemman takamatkustajan turvavyö avautui. Lehti ennakoi, että autot joudutaan kutsumaan korjattaviksi.

Ongelma johtuu lehden mukaan siitä, että vasemman takaturvavyön ja keskiturvavyön alareuna on samassa tasossa reunavyön lukon avauspainikkeen kanssa. Sopivassa tilanteessa lukkokotelon alareuna voi avata reunavyön lukituksen. Tilanne voi syntyä nopeassa kaarteessa oikealle tai sivutörmäystilanteessa.

Ilmiö saatiin osin toistettua myös paikallaan olevassa autossa puristamalla vastakappaleita yhteen. Lukitus aukeaa, jos turvavyötä nykäisee.

Seatin viestintäjohtaja Christian Stein vahvisti Tekniikan Maailmalle, että turvavöissä on testissä löytynyt puute.

– Tutkimme parhaillaan korjausvaihtoehtoja, ja informoimme ratkaisusta mahdollisimman nopeasti, Stein sanoi lehdelle.

Tekniikan Maailma on ilmoittanut testinsä tuloksesta myös liikenteen turvallisuusvirasto Trafille.

STT

