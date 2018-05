Teollisuudessa vahvaa kasvua

Metalliteollisuus on päässyt hyvään kasvuvauhtiin. Varsinais-Suomessa vahva suhdanne on näkynyt konepajoissa ja tehtailla jo pitkään, ja nyt maakunnan vauhtiin on päässyt myös Salon seudun metalliteollisuus.

Yritysten tilauskirjat täyttyvät, tuotantomäärät kasvavat ja investointeja tehdään aivan toiseen tahtiin kuin viime vuosina. Rakennemuutoksen runtelemalle talousalueelle erityisen tärkeää ovat uudet työpaikat, kun metallialan yritykset palkkaavat lisää väkeä.

Hyvästä tilanteesta kertoivat salolaisyritykset Antti-Teollisuus ja Juha Punta (SSS 29.5.).

Kuusjoella toimiva Antti-Teollisuus odottaa jopa 20 prosentin kasvua ensi vuoden loppuun mennessä. Yritys valmistaa maatalouteen viljankuivaamoita ja siilostoja laitteineen sekä risteilijöihin hytinovia. Kasvua on molemmilla tuotannon aloilla.

Kiskolainen Juha Punta aikoo kaksinkertaistaa kapasiteettinsa. Yritys valmistaa säilytyskalusteita sekä tarjoaa asiantuntijapalveluja ja tuotekehitystä.

Kummankin salolaisyrityksen kasvun taustalla näkyvät uudet älyominaisuudet. Antti-Teollisuudessa hytinoviin asennetaan jo valmistusvaiheessa älykaapeleita ja lukitusjärjestelmiä. Myös viljankuivureihin on tullut älyominaisuuksia, ja kuivureita voidaan ohjata esimerkiksi pilvipalveluiden kautta.

Äly työllistää myös kiskolaista Juha Puntan tehdasta. Yrityksen kasvun takana ovat perinteiset lukot ja erityisesti älykkäät lukitusjärjestelmät. Älylukittuja kaappeja käytetään muun muassa kuntosaleilla ja kylpylöissä. Sähköisiä älylukkoja halutaan nyt myös oppilaitoksiin.

Kahden salolaisyrityksen esimerkit kertovat mahdollisuuksista, joita Salon seudulla on tarjolla. Markkinoita voi joutua hakemaan omaa talousaluetta ja kotimaata kauempaa, mutta pitkät etäisyydet eivät ole este, jos tuotteen ominaisuudet ja hinta ovat kilpailukykyisiä.

Erityisen hyvin Saloon sopii älyominaisuuksien hyödyntäminen. Matkapuhelinteollisuuden perintönä kaupungissa on elektroniikan ja mobiiliteknologian osaamista. Tätä kannattaa hyödyntää myös perinteisessä metalliteollisuudessa.