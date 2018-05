Terho: Tiedossa ei ole muita loikkareita, hallitus on täysin sitoutunut hallitusohjelmaan

Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho sanoo, että hallituspuolueiden puheenjohtajien keskustelu käytiin rakentavassa hengessä. Puheenjohtajat saavuttivat yhteisymmärryksen siitä, että hallitus on täysin sitoutunut hallitusohjelmaan.

Terhon mukaan tiedossa ei ole, että siniset taakseen jättäneen Kaj Turusen (kok.) lisäksi kukaan muu edustaja olisi vaihtamassa toiseen hallituspuolueeseen.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat kokoontuivat aamupäivällä keskustelemaan keskinäisestä luottamuksesta ja pelisäännöistä.

Terho vaati trioa koolle viime viikolla sen jälkeen kun Turunen loikkasi sinisistä kokoomukseen. Terho paheksui eritoten sitä, että Turusen loikkaa valmisteltiin viime hetkeen asti sinisten selän takana. Hän sanoi hallituksen ajautuneen tapahtumien vuoksi luottamuskriisiin.

Terho ilmoitti sinisten myös epäilevän, että kokoomus yrittää ajaa hallitusta kriisiin, koska sen sote-tavoitteet ovat joutuneet vaikeuksiin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kiisti tämän ja sanoi, että Turusen loikassa on kyse vain yksittäisen kansanedustajan ratkaisusta eikä asiaan liity mitään muuta.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi viime viikolla, että tapahtumia on käytävä läpi mutta hallitus on toimintakykyinen.

– Totta kai tämä on haavoittanut syvästi sinisten kokemaa luottamusta kokoomusta kohtaan. Kyllä tästä pitää keskustella, mutta ei toimintakyky tämmöiseen kaadu, se on selvä asia, Sipilä sanoi STT:lle.

Kokoomuksessakin myräkkää

Muissakin hallituspuolueissa on myrskynnyt viime viikkoina. Sote- ja maakuntauudistus koettelee kokoomuksen sisäistä yhtenäisyyttä, ja kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki on kertonut julkisuudessa aikovansa äänestää sitä vastaan. Viime viikolla Lepomäki esitti kirjassaan rankkaa kritiikkiä puolueen kulttuurista, jossa korostuvat hänen mukaansa omien etujen vahtiminen ja vallan keskittyminen pienelle piirille.

– Valtaa käyttää tilataksiin mahtuva miesporukka, jonka jäsenet ovat pitkälti erityisavustajia, Lepomäki suomi.

Edellisviikolla kansanedustaja Harry Harkimo erosi kokoomuksesta ja kritisoi hänkin puolueen johtamista.

Myös keskustan johtaminen sai viime viikolla samansuuntaiset haukut samalla kun kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen ilmoitti eroavansa puolueesta ja palaavansa eduskuntaan jo alkukesällä. Oman ryhmänsä perustava Väyrynen ilmoitti myös äänestävänsä todennäköisesti sote-uudistusta vastaan.

STT

