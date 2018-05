Tervettä kehitystä

Suomalaisten ongelmallinen suhde alkoholiin ei liene kenellekään vieras asia. Alkoholin riskikäyttäjiä on arvioitu olevan noin puoli miljoonaa, ja liikakäytön haitat ovat tuttuja perheissä, suvuissa ja työpaikoilla.

Suomalaisten käyttämän alkoholin määrä nousi vuosikymmenten ajan miltei yhtäjaksoisesti. 1960-luvulla alkoholijuomien kokonaiskulutus oli alle neljä litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. 2000-luvun alussa se oli noussut yli 12 litraan.

Kuluvalla vuosikymmenellä suunta on ollut alaspäin, ja viime vuonna alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 10,3 litraa.

Kulutuksen laskeva trendi saattaa jäädä väliaikaiseksi, mutta nuorten juomakulttuurin muutos ennakoi pysyvästi matalampaa tasoa.

Nuorten raitistuminen on ollut 2000-luvulla ripeää. Jyrkin pudotus osuus vuosien 2011 ja 2015 välille.

THL:n erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo arvioi Salon Seudun Sanomien haastattelussa (SSS 26.4.), että ilmiön taustalla on monia syitä.

Yksi on saatavuus. Nuorten kohdalla alkoholin hankintamahdollisuudet heikkenivät vuonna 2013, kun päivittäistavarakauppojen omavalvonta kiristyi. Samaan aikaan myös vanhempien asenteet ovat kiristyneet, ja yhä harvempi vanhempi hankkii lapselleen alkoholia.

Alkoholista kokonaan kieltäytyvien nuorten määrä on kasvanut vauhdilla.

Ennen vuosituhannen vaihdetta vain 9 prosenttia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamaan tutkimukseen osallistuneista nuorista ilmoitti, ettei ole juonut koskaan alkoholia. Vuonna 2015 joukko kasvoi 26 prosenttiin. Myös humalahakuisesti juovien nuorten määrä on pudonnut nopeasti.

Ilahduttavaa on se, ettei saatavuus selitä muutosta yksin.

Tutkimustieto ja arjen havainnot kertovat myös suuremmasta ja tärkeämmästä ilmiöstä, kulttuurin murroksesta.

Tutkimukset antavat viitteitä siitä, että nuorten on entistä helpompi valita alkoholista kieltäytyminen. Alkoholiton vaihtoehto vahvistaa asemaansa juomakulttuurissa.