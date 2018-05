Texasin epäilty kouluampuja saattoi ottaa kohteekseen tytön, joka antoi hänelle pakit

Texasin kouluampumisesta syytetty lukiolainen saattoi ottaa kohteekseen tytön, joka oli torjunut hänen lähentely-yrityksensä. Amerikkalaismedian mukaan ampumisessa kuolleen tytön äiti kertoi Facebookissa, että poika oli piirittänyt tyttöä yhä aggressiivisemmin useamman kuukauden ajan. Tyttö oli lopulta nolannut pojan luokkahuoneessa saadakseen olla rauhassa.

– Viikkoa myöhemmin hän tulittaa kaikkia joista hän ei pidä, äiti kertoi.

Santa Fen ampumisessa kuoli kaikkiaan kymmenen ihmistä. Kahdeksan oli oppilaita, kaksi opettajia. Kuolleiden joukossa oli pakistanilainen vaihto-oppilas, jonka oli ollut määrä pian palata kotimaahansa.

Toinen kuolleista opettajista oli sijaisopettaja, joka omaistensa mukaan teki kahta työtä rahoittaakseen kuolemansairaan miehensä hoitoja.

Columbinen ampujat esikuvina

Ampumisesta syytetty lukiolainen vaikuttaa ihannoineen Columbinen kouluampujia, kertoo Washington Post.

Lehden haastattelema kriminologian professori Adam Lankford Alabaman yliopistosta sanoo, että vaikka monet myöhemmät kouluampujat ovat myöntäneet pitäneensä Columbinen ampujia esikuvinaan, Texasin epäilty ampuja erottuu joukosta.

Hän kopioi tekoonsa poikkeuksellisen paljon elementtejä Columbinen ampujilta: hänen vaatteensa ja aseensa olivat samanlaisia kuin näillä ja hän käytti heidän laillaan ampuma-aseiden lisäksi räjähteitä.

– Se on eräänlaista julkisuuden henkilöiden palvontaa, Lankford kuvailee.

Vaikuttaa kaivanneen julkisuutta

Columbinen kouluampumisessa vuonna 1999 kuoli 15 ihmistä mukaan lukien molemmat ampujat, jotka tekivät itsemurhan. Se oli Yhdysvaltojen siihenastisen historian pahin kouluampuminen, ja tekijät saivat valtavasti julkisuutta.

Sittemmin on ymmärretty, että mediahuomion antaminen kouluampujille on vaarallista, koska se innoittaa muita nuoria seuraamaan julkkisampujien jalanjäljissä.

Vaikka Texasin epäilty ampuja jäi henkiin ja häntä on päästy kuulemaan, viranomaiset eivät ole toistaiseksi saaneet varmuutta teon motiivista. Hän näyttää kuitenkin kaivanneen julkisuutta: hän sanoi kuulusteluissa, että säästi opiskelijat joista piti, jotta joku kertoisi hänen tarinansa jälkikäteen.

https://www.nytimes.com/2018/05/19/us/texas-santa-fe-school-shooting.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region®ion=top-news&WT.nav=top-news

https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/05/19/612618531/8-students-2-teachers-killed-in-santa-fe-high-school-shooting?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=npr&utm_term=nprnews&utm_content=20180519

https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2018/05/19/ten-killed-in-texas-high-school-shooting-were-mostly-students-police-say-suspect-confessed/?utm_term=.fd01f1da2e52

STT

