Texasin kouluampuja tunnusti tekonsa – poliisin tai lähipiirin epäilys ei herännyt ennalta

Texasin Santa Fen kouluampumisesta epäilty 17-vuotias lukiolaispoika on tunnustanut tekonsa, kertoo paikallinen poliisi. Verityön motiiveista ei kuitenkaan ole saatu selkoa.

Texasin kuvernöörin Greg Abbottin mukaan epäillyn käytöksessä ei ollut samanlaisia vaaran merkkejä kuin monien muiden joukkosurmaajien käytöksessä ennen veritekoa. Epäilty ei esimerkiksi ollut ollut tekemisissä poliisin kanssa, eikä hän tiettävästi omistanut asetta. Hän oli puhunut värväytyvänsä lukion jälkeen merijalkaväkeen.

Abbottin mukaan epäillyn kännykästä ja tietokoneelta kerätyt tiedot osoittavat, että hän oli suunnitellut kouluampumista ja aikonut tappaa lopuksi itsensä. Hän kuitenkin päätyi antautumaan ja sanomaan viranomaisille, ettei hänellä ollut ollut rohkeutta tehdä itsemurhaa.

Yksi harvoista vähänkään väkivaltaan viittaavista teoista ennen kouluampumista oli, että epäily julkaisi Facebookissa kuvan t-paidasta, jossa oli teksti ”Syntynyt tappamaan”. Hänellä oli kuitenkin Facebookissa myös kuva itsestään rauhanmerkillä koristettu lippalakki päässä.

Pakistanissa surtiin vaihto-oppilaan kohtaloa

Ampujan kymmenestä kuolonuhrista enemmistö oli koulun opiskelijoita. Veriteko herätti suurta surua ja tuohtumusta myös Pakistanissa, sillä uhrien joukossa oli 17-vuotias pakistanilaistyttö, joka oli koulussa vaihto-oppilaana. Ulkoministeri Mike Pompeo antoi lausunnon, jossa hän ilmaisi surunvalittelunsa tytön omaisille ja ystäville.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin hallinto harkitsee CNN:n mukaan tekevänsä Texasin epäillystä kouluampujasta varoittavan esimerkin nostamalla häntä vastaan syytteen liittovaltiotason rikoksesta. Koska ampuja on alaikäinen, liittovaltion syytteen nostamiseen tarvittaisiin erikoislupa oikeusministeriltä.

Tällä hetkellä epäiltyä ampujaa vastaan on nostettu syytteet, joista voisi Texasin osavaltion lakien mukaan saada kuolemantuomion. Yhdysvaltojen korkein oikeus on kuitenkin linjannut, ettei alaikäisenä tehdyistä rikoksista voi saada kuolemantuomiota.

Ampumisessa haavoittui kymmenen ihmistä, joista ainakin yhden tilaa kuvailtiin perjantaina kriittiseksi.

Joukkoampumisia toisensa perään

Yhdysvallat on kokenut useita verisiä joukkoampumisia viime vuosina. Tappavin oli Las Vegasissa vuonna 2017 konserttiin tehty isku, jossa kuoli 58 ja loukkaantui 550 ihmistä.

Vuonna 2016 homoklubiin tehdyssä iskussa Floridassa kuoli 49 ihmistä. Poliisin kanssa käydyssä tulitaistelussa kuollut ampuja ilmoitti kannattavansa terroristijärjestö Isisiä.

Santa Fen kouluampuminen oli tämän vuoden 22. Yhdysvalloissa. Edellinen tuhoisa lukioammuskelu nähtiin helmikuussa Floridassa, kun 19-vuotias entinen opiskelija ampui 14 opiskelijaa ja kolme henkilökunnan jäsentä Parklandin kaupungissa.

Trumpin hallitus ei ole kannattanut aselakien tiukentamista – sen sijaan presidentti on ehdottanut koulujen opettajien aseistamista.

—

Korjattu aiempaa uutista: Aiemmassa uutisessa kirjoitettiin virheellisesti, että epäilty ampuja voi saada kuolemantuomion. Yhdysvaltojen korkein oikeus on kuitenkin linjannut, etteivät alaikäiset voi saada kuolemantuomiota.

https://twitter.com/StateDept/status/997885760681410561

https://www.cnn.com/us/live-news/santa-fe-texas-shooting/index.html

STT

Kuvat: