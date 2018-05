Texasin kouluampumisen uhreja haudattiin – selvinneet vaativat tiukennuksia aselakeihin

Yhdysvalloissa on haudattu useita Texasin kouluampumisessa surmansa saaneita. Yhteensä kolme ampumisen kymmenestä kuolonuhrista haudattiin perjantaina Texasissa. Lisäksi surmansa saanut pakistanilainen vaihto-oppilas haudattiin kotimaassaan.

Samalla, kun ensimmäisiä viime viikolla tapahtuneen ampumisen kuolonuhreja haudattiin, vaati joukko kouluampumisesta selvinneitä oppilaita tiukennuksia aselakeihin. March for Our Lives -liikkeen tapahtumassa perjantaina puhuneet oppilaat vaativat muun muassa tarkempia taustaselvityksiä aseita hankkiville.

Ampumisessa kuoli kahdeksan oppilasta ja kaksi opettajaa. Teosta epäilty 17-vuotias lukiolaispoika on tunnustanut teon. Veriteon motiivista ei ole varmuutta.

STT

