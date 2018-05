THL:n ruokasuositus hämmentää pienten lasten vanhempia

Vauvojen valmisruuissa oleva lehmänmaito ihmetyttää monia vanhempia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) virallisen Syödään yhdessä -ruokasuosituksen mukaan tavallinen lehmänmaito ei sovellu alle 12 kuukauden ikäisille lapsille. Ruokakaupoissa on kuitenkin tarjolla joitakin tuotteita, jotka sisältävät lehmänmaitoa.

THL:n erikoistutkija Heli Kuusipalon mukaan pienet määrät lehmänmaitoa valmisruuan ainesosana eivät vaaranna vauvan terveyttä.

– Syödään yhdessä -suosituksessa on tarkoitettu nimenomaan sitä, että joku antaisi imeväisikäiselle rintamaidon, korvikkeen tai vieroitusvalmisteen sijasta lehmänmaitoa eli korvaisi sillä maitoateriat tai juottaisi sitä lapselle esimerkiksi ruokajuomana, Kuusipalo selittää.

Hän ei ota suoraan kantaa siihen, pitäisikö suosituksen muotoilua muuttaa.

– Logiikka on se, että kun asiaa ei nosteta esille, sen haitallisuudesta ei ole huolta. Ne ruoka-aineet, joista vanhemmat ovat huolissaan, vaihtelevat. Nyt lehmänmaito, ja erityisesti sen välttäminen, on aikamoinen trendi, Kuusipalo sanoo.

Vanhempien huoli näkyy palautteena valmistajille

Lastenruuilla on EU-lainsäädännössä tarkkaan määritellyt vaatimukset, jotka ovat paljon tiukemmat kuin tavallisille elintarvikkeille. Tästä syystä lasten valmisruokien sisältämän lehmänmaidon proteiinimäärä ei voi olla liian korkea. Suosituksista voi kuitenkin saada kuvan, että lastenruokatuotteissa ei saisi olla mitään maitopohjaisia ainesosia.

Lastenruokien valmistajille on tullut palautetta huolestuneilta vanhemmilta, jotka ihmettelevät ruokien sisältämää lehmänmaitoa. Semperin lastenruokien tuotepäällikkö Kaisa Eklöf ei osaa sanoa, johtuuko palaute suosituksista vai kuluttajien valveutuneisuudesta.

– Osa kuluttajista on varovaisempia, ja he tulkitsevat näitä suosituksia tosi tiukasti. En tiedä, olisiko niissä hyvä kuitenkin maininta, että pieni määrä ei haittaa. Näin vältettäisiin nämä epäselvät tulkintatilanteet, Eklöf pohtii.

