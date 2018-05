Tiedustelulait seisovat valiokunnissa – ”Käsittely käytännössä pysähtyi, kun sote- ja maakuntauudistus tulivat”

Kiireelliseksi rummutettu tiedustelulakikokonaisuus on jäänyt sote-asioiden jalkoihin. Sen käsittely ei ole edennyt, sillä eduskunnan valiokunnilla on kädet täynnä sote- ja maakuntauudistuksen kanssa.

Vielä helmikuussa perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie lupaili, että valiokunta lausuu näkemyksensä tiedustelulain vaatimasta perustuslain muutoksesta ”joidenkin viikkojen” päästä. Nyt Lapintie ei halua ottaa lakiuudistuksen aikatauluun kantaa.

– Siitä aikataulusta en valitettavasti osaa mitään kommentoida. Nyt perustuslakivaliokunta on käsittelemässä soten valinnanvapautta, ja sen jälkeen on muita soteen liittyviä asioita, Lapintie sanoi tekstiviestillä STT:lle torstaina.

Hän ei pyynnöstä huolimatta kommentoinut asiaa enempää.

Perustuslakivaliokunnan lisäksi sekä sote-uudistusta että tiedustelulakia käsittelee hallintovaliokunta. Sitä johtavan perussuomalaisten Juho Eerolan mukaan sote-asioiden priorisointi on ollut käytännössä hallituspuolueiden toive.

– Nyt on vain kaikki sote- ja maakuntapuoleen liittyvä ikään kuin jyrännyt päälle. Koetetaan saada siitä valmista, niin nämä muut ikään kuin joustavat.

– Tämä, että nämä (sote-asiat) pitää käsitellä ensin, oli eduskunnan enemmistön eli käytännössä hallituspuolueiden päätös, Eerola sanoo STT:lle.

Eerola kertoo ymmärtävänsä priorisointia ja lisää, että molemmat uudistukset ovat tärkeitä. Sen sijaan hän ei näe syytä, miksi tiedustelulain läpisaamista pitäisi kiirehtiä tällä hallituskaudella siten, että se vaatisi perustuslain muuttamista kiireellisenä.

– En täysin ymmärtänyt sitä puhetta, että nopeutetulla menettelyllä lähdettäisiin perustuslakia muuttamaan. Kun kuitenkin uusi eduskunta on jo vuoden päästä.

Parviainen: Mihin katosi tiedustelulakien kiireellisyys?

Tiedustelulain jumittumista kritisoivat tiedotteessaan keskiviikkona vihreiden kansanedustajat Jyrki Kasvi ja Olli-Poika Parviainen. Parviainen sanoo STT:lle, että sote- ja maakuntauudistus ovat käytännössä tukkineet työn valiokunnissa, joissa tiedustelulakia pitäisi käsitellä.

– Hallintovaliokunta, jossa itse olen, aloitti kuulemiset välittömästi lähetekeskustelun jälkeen ja päästiin hyvään vauhtiin. Sitten tiedustelulakien käsittely käytännössä pysähtyi, kun sote- ja maakuntauudistuksen keskeiset lait ja valinnanvapauslaki tulivat eduskuntaan.

Parviainen sanoo, että paine tulee hallituspuolueilta.

– Vaikutelma, jonka olen saanut omassa valiokunnassani ja mitä muiden valiokuntien jäsenet raportoivat on, että hallituspuolueista tulee voimakas paine runnoa sote- ja maakuntalait mahdollisimman nopeasti läpi. Tämä tarkoittaa sitä, että on päätetty priorisoida niitä.

Parviainen katsoo, että hallituksen pitäisi nyt vastata siihen, miksi erittäin kiireellisenä pidettyä tiedustelulakia voidaan viivyttää sote- ja maakuntauudistuksen takia.

– Jos tiedustelulaeilla oli kova kiire, mikä on asiantuntijoiden kuulemisissa korostunut entisestään, niin tuntuu erikoiselta, että nyt on päätetty jättää tämä kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeä asia odottamaan esimerkiksi maakuntavaaleista linjaamisen yli.

