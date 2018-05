Tietoliikennehäiriö sekoittaa Helsingin kaupungin palveluita ja joukkoliikennettä

Laaja tietoliikennehäiriö aiheuttaa ongelmia Helsingin kaupungin palveluihin ja pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen. Helsingin kaupungin palveluja on eilisillasta asti häirinnyt tietoliikennehäiriö, jota korjataan parhaillaan. Helsingin kaupungin verkkosivuilla kerrotaan, että kaupungin sähköpostit eivät toimi ja ongelmia on myös puhelinpalveluissa. Esimerkiksi terveysneuvonnan ympärivuorokautinen numero 0931010023 ei toimi.

HSL:stä kerrottiin STT:lle, että metro- ja raitiovaunuliikenteessä tietoliikennejärjestelmän ongelmien takia isoja häiriöitä. Kotikangas arvioi, että myöhästymisten lisäksi luvassa on myös vuorojen peruuntumisia.

Myöskään osa HSL:n lippuautomaateista ei toimi tietoliikennehäiriön takia. Vika ei vaikuta juna-asemilla oleviin kertalippuautomaatteihin, mutta se koskee Kotikankaan mukaan ”isompia automaatteja”.

Matkalippuja voi hankkia HSL:n mobiililippusovelluksella, R-kioskista, Helsingin pysäköintiautomaatista tai HSL:n muusta myyntipisteestä.

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/tietoliikennehairiosta

STT

Kuvat: