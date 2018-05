Tietoliikennehäiriötä korjattu koko yö, häiritsee yhä HSL:n lippuautomaattien toimintaa

Pääkaupunkiseudulla osa Helsingin seudun liikenteen (HSL) lippuautomaateista ei toimi tietoliikennehäiriön takia. Viestintäpäällikkö Sari Kotikankaan mukaan yhden operaattorin vikaantuneesta valokuidusta johtuvaa ongelmaa on yritetty korjata koko yön ajan.

– Joskus aamutunteina näytti jo siltä, että se on saatu korjattua, mutta häiriö esiintyy edelleen eikä tarkempaa korjausaikataulua ole osattu antaa, Kotikangas kertoi STT:lle.

Vika ei vaikuta juna-asemilla oleviin kertalippuautomaatteihin, mutta se koskee Kotikankaan mukaan ”isompia automaatteja”.

– Vika vaikuttaa ikävästi niihin ihmisiin, jotka esimerkiksi lataavat matkakorttejaan, se ei nyt onnistu näillä automaateilla. Se on varmaan suurin haitta tässä asiassa.

– Toisaalta näin päiväsaikaan latauksen voi tehdä esimerkiksi R-kioskeilla.

Matkalippuja voi hankkia HSL:n mobiililippusovelluksella, R-kioskista, Helsingin pysäköintiautomaatista tai HSL:n muusta myyntipisteestä.

STT

