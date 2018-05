Tilitoimisto laski ManUn maailman arvokkaimmaksi

Manchester United sijoittui päättyneellä kaudella Valioliigassa toiseksi, mutta tilintarkastusyhtiö KPMG arvioi sen tuoreessa listauksessaan maailman arvokkaimmaksi jalkapalloseuraksi.

Asiantuntijoiden mukaan ManUn arvo on 3,2 miljardia euroa. Real Madrid on listauksessa toiseksi arvokkain 2,9 miljardilla ja Barcelona kolmas 2,8 miljardilla eurolla.

ManUn arvo on noussut viime vuodesta viisi prosenttia.

– Arviomme perustuu stadionin, pelaajien, brändin ja mainossopimusten arvoon sekä suosioon sosiaalisessa mediassa, kertoi KPMG:n urheiluyksikön johtaja Jacques Boussuge.

Listauksessa oli mukana 32 Euroopan suurseuraa. Bayern München oli Saksan arvokkain seura 2,55 miljardilla eurolla, Juventus Italian arvokkain 1,3 miljardilla ja PSG Ranskan arvokkain 1,14 miljardilla eurolla.

STT

Kuvat: