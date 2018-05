Toista miljardia lasta edelleen vaarassa menettää lapsuutensa

Yli puolet maailman lapsista elää maissa, joissa heillä on muita heikommat mahdollisuudet jäädä eloon, kasvaa ja kehittyä, kertoo Pelastakaa Lapset -järjestön keskiviikkona julkaistu raportti. Raportin mukaan Suomessa lapsuuden edellytykset ovat maailman viidenneksi parhaat.

Ykköstilan jakavat Singapore ja Slovenia, Norjan ja Ruotsin sijoittuessa jaetulle kolmannelle sijalle. Lapsuuden loppu -indeksin listaamista maista listan hännänhuippuina on kahdeksan Länsi- ja Keski-Afrikan maata. Niger on toista vuotta viimeisellä sijalla.

Suurvaltojen sijoitukset lapsuusindeksissä ovat kaukana kärjestä. Yhdysvallat on 36:s, Venäjä 37:s ja Kiina 40:s.

Lapsuutta runtelevat järjestön mukaan usein kolme keskeistä syytä: köyhyys, konfliktit ja tyttöjen syrjintä. Yli 153 miljoonan lapsen kohdalla toteutuu surullinen tilanne, jossa kaikki kolme vaihtoehtoa ovat läsnä samanaikaisesti.

Valoakin näkyy, liki sata maata petrasi sijoitustaan

Vaikka yhteensä 1,2 miljardia lasta on vaarassa menettää lapsuutensa ainakin osin, on tilanne raportin mukaan silti parantunut viime vuodesta 95:ssä tutkituista 175 maasta.

– Tämä on tervetullut uutinen, joka samalla osoittaa, että politiikalla ja panostuksilla on merkitystä, raportissa kirjoitetaan.

Samalla raportti kuitenkin muistuttaa, että edistystä tapahtuu edelleen liian hitaasti. Viime vuodesta olosuhteet ovat huonontuneet 40 maassa. Nämä maat ovat juuri sellaisia, joissa konfliktit ja köyhyys ovat jokapäiväisiä.

– Lapsuuden kokemukset riippuvat paljolti juuri siitä, millaista huolta ja suojaa lapset aikuisilta saavat. Lapsilla on oikeus ruokaan, ravitsemukseen, terveyteen ja suojaan. Yhtä lailla heillä on myös oikeus sekä viralliseen että epäviralliseen koulutukseen ja rohkaisuun. Sen lisäksi heidän on saatava elää vapaana pelosta ja väkivallasta, raportti luettelee.

Raportti julkaistiin tänä vuonna toista kertaa.

STT

Kuvat: