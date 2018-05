Tolvanen Kapasen tilalle ykkösketjuun, Säteri maalilla USA:ta vastaan

Eeli Tolvanen nousee Suomen ykkösketjuun Kasperi Kapasen tilalle, kun Suomi kohtaa kello 13.15 Yhdysvallat jääkiekon MM-kisojen Herningin alkulohkon viimeisessä ottelussaan. Voittaja vie alkulohkon voiton.

Tolvanen otti Kapasen paikan ykkösketjussa jo toissa päivän Saksa-tappion kolmannessa erässä. Kapanen siirtyy kolmosketjuun Pekka Jormakan ja Sakari Mannisen rinnalle. Olli Palola on Suomen 13:s hyökkääjä.

Suomen maalilla torjuu odotetusti Harri Säteri, joka on MM-turnauksen kuudessa ensimmäisessä pelissä vuorotellut Ville Husson kanssa Suomen maalilla.

Kolmessa pelaamassaan ottelussa Säteri on pysäyttänyt 96 prosenttia laukauksista ja päästänyt 0,67 maalia ottelua kohti.

Suomen ketjut USA:ta vastaan:

1:

81 Eeli Tolvanen – 64 Mikael Granlund – 96 Mikko Rantanen

41 Miro Heiskanen – 2 Ville Pokka

2:

19 Veli-Matti Savinainen – 20 Sebastian Aho – 86 Teuvo Teräväinen

55 Miika Koivisto – 77 Markus Nutivaara

3:

25 Pekka Jormakka – 65 Sakari Manninen – 24 Kasperi Kapanen

4 Tommi Kivistö – 6 Julius Honka

4:

18 Saku Mäenalanen – 22 Janne Pesonen – 12 Marko Anttila

50 Juuso Riikola

13. hyökkääjä:

34 Olli Palola

