Tolvasella paikka kolmosketjussa ja kakkosylivoimassa Kanadaa vastaan

NHL:n Nashvillestä jääkiekon MM-kisoihin Tanskaan iltapäivällä saapuva Eeli Tolvanen hyökkää illan ottelussa Kanadaa vastaan Suomen kolmosketjussa. Hänen ketjutoverinsa ottelussa ovat Sakari Manninen ja Pekka Jormakka.

– Isoin asia on, että olen tyytyväinen ykkös-, kakkos- ja neloslinjan pelaamiseen enkä halunnut lähteä niitä hajottamaan. Toisaalta Eeli on viimeksi pelannut 3. huhtikuuta, joten hänet täytyy ajaa maltilla sisään. Mutta Eeli on harjoitellut hyvin ja pelaa kakkosylivoimassa, päävalmentaja Lauri Marjamäki kertoi.

Marjamäki kertoi, että Tolvasen kanssa toisessa ylivoimaviisikossa pelaavat Markus Nutivaara, Kasperi Kapanen, Janne Pesonen ja todennäköisesti Jormakka. Myös ykkösylivoimaan (Mikael Granlund, Mikko Rantanen, Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen, Ville Pokka) saattaa tulla muutoksia, mutta niitä Marjamäki ei suostunut raottamaan.

– On ne niin salaisuuksia. En mä viitsi kertoa että me ollaan vaihdettu ylivoimia ja antaa ihan kaikkia avaimia, Marjamäki sanoi.

Joka tapauksessa Suomen ylivoimalla on vastassaan MM-turnauksen toistaiseksi paras alivoima. Kanada ei ole vielä päästänyt yhtäkään maalia alivoimalla.

– Siellä on erittäin hyviä alivoimapelaajia. Pelaavat hyvin aggressiivisesti, koettavat paineistaa paljon. Kiekon pitää liikkua, ja kun sauma tulee, kiekko pitää saada maalille ja jätkiä lyömään sitä sisään. Ei sen kummallisempaa. Uskon, että meidän taidolla saadaan aikaan paikkoja joista kuteja saa sisään, Mikael Granlund sanoi.

Suomen maalilla aloittaa Harri Säteri. Marjamäki kertoi, että Nashville Predatorsin suomalaismaalivahdit Pekka Rinne ja Juuse Saros eivät ole tulossa MM-kisoihin ja että kolmosmaalivahti Eero Kilpeläinen rekisteröidään Suomen kokoonpanoon. Siten Leijonien MM-kokoonpano on täynnä.

– Meillä on kaksi hyvää maalivahtia ja meillä on edelleen suunnitelma, Marjamäki valotti maalivahtipeluutusta.

