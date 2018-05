Tornion tulvatilanne yhä kriittinen – loppuviikon sateet voivat pahentaa entisestään

Tulvavedet ovat jatkaneet nousuaan yön aikana Tornion kaupungissa. Vuorokauden aikana vedenpinta on noussut noin 10 sentillä.

Vedenpinnan nousun nopeus on laskenut, mutta tilannetta kuvataan yhä kriittiseksi. Loppuviikosta alueelle ennustetut sateet voivat vielä pahentaa tulvimista.

– Nämä ovat ikäviä uutisia paikoissa, jotka ovat täynnä vettä. Sateet lähtevät helposti nostamaan vedenpintaa nyt kun ollaan vielä nousuvaiheessa, sanoo Lapin ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki.

Evakuointitarvetta ei tällä hetkellä Alaraudanjoen mukaan ole. Tulvavedet eivät ole ylittäneet penkereitä, ja asuinrakennukset ovat säästyneet vahingoilta.

Kittilän kunnassa tulvavesien nousu on sen sijaan pysähtynyt. Monin paikoin vedet ovat jo lähteneet laskemaan. Pääskylänniemen aluetta harkittiin aiemmin evakuoitavaksi, mutta toistaiseksi sille ei ole ollut tarvetta.

STT

