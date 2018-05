Totuutta etsimässä

ANTERO LEPPÄNEN. Politiikassa käyttökelpoinen on slogan, jonka mukaan viisaus alkaa tosiasioiden tunnustamisesta. Tavallisen kansalaisen osalta tunnustamista hankaloittaa se, että on vaikea erottaa, mitkä tuotokset uutisvirrassa ovat tosiasioita ja mitkä jätöksiä.

Miettiessään onko talous menossa laskuun vai nousuun, moni luottaa enemmän taksikuskeihin kuin asiantuntijoiden kasvu- tai laskuennusteisiin. Laskussa talous ei ole tolpillaan mutta taksit ovat, nousussa osat vaihtuvat.

Maan hallitus hehkuttaa, miten se on onnistunut nostamaan työllisyysastetta ja luomaan uusia paikkoja kilpailukykysopimuksen avulla jopa ennen sopimuksen voimaan astumista.

Opposition mielestä taantumasta on päästy pääasiassa maailmantalouden elpymisen ansiosta. Sieltä piikitellään, että eivät poliitikot luo työpaikkoja vaan yritykset. Talouden parantuminen on opposition näkemyksen mukaan siis tapahtunut pikemminkin hallituksen toimista huolimatta kuin niiden ansiosta.

Totuuden selvittämiseksi veronmaksajilla ei välttämättä ole taitoa eikä aikaa ja kaikkein vähiten halua. Karmeinta on, että totuuden siemen talousasioissa on erittäin syvällä, jos sitten sielläkään.

Salon kaupunginhallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen ja hakee hyväksytään-leimaa valtuustolta. Tilinpäätöstä voi luonnehtia erinomaiseksi. Positiivista on, että se on jo kolmannen kerran peräkkäin ylijäämäinen. Tasetta saatiin kasvatettua noin seitsemällä miljoonalla eurolla, vaikka lainamäärä pienentyi 10 miljoonalla. Kaukana ovat kuitenkin ajat, jolloin – rantasalmelaisittain ilmaisten – rahaa oli niin, että ranteita kivisti.

Manner-Suomen 295 kunnasta vain 46:lla lainamäärä asukasta kohti on pienempi kuin Salolla. Se ei silti ole mikään kultapossukerho. Lähes kaikki ovat pieniä kuntia, joissa väkimäärä vähenee, ja peruselintoimintoja ylläpidetään valtionosuuksien avulla.

Mutta voimmehan me ylpeillä sillä, että olemme samassa porukassa Kauniaisten ja Naantalin kanssa. Salo on siirtynyt verotulotasauksen maksajasta sen saajaksi. Alaston totuus on, että Salo ei enää tue köyhiä kuntia, vaan ottaa vastaan ”köyhäinapua”. Haittaaks se?

Talouden tasapaino on saavutettu hyväksi koetulla reseptillä. Talousjohtaja leipoo aina toukokuussa hallituksen hyväksyttäväksi raamin. Tulot arvioidaan alakanttiin ja menot yläkanttiin. Jos ja kun syksyllä lautakuntien talousarvioesitykset ylittävät raamin, otetaan punakynä käyttöön. Sitten hallitus ja valtuusto siunaavat budjettiesityksen kenties kosmeettisin muutoksin.

Kesäkuussa valtuusto hyväksyy aina edellisen vuoden tilinpäätöksen. Viime vuosina on käynyt niin, että tulot olikin arvioitu alakanttiin ja menot yläkanttiin. Esimerkiksi viime vuoden tilinpäätöksen arvioitiin jäävän kahdeksan miljoonaa miinukselle, mutta tulos on seitsemisen miljoonaa plussalla. Erotus on 15 miljoonaa eli parin veroprosenttiyksikön verran.

Taloudesta päättäminen on aivan liian tärkeä asia jätettäväksi poliitikoille. Totuus taas on niin arvokas asia, että sitä kannattaa etsiä, vaikka ei löytäisikään.

Kirjoittaja on salolainen entinen kunnallispoliitikko.