Toukokuun helleputki harvinaisen pitkä ja laaja

Kuluvan kuun seitsemän päivän helleputki oli harvinaisen pitkä ja laaja, kertoo Ilmatieteen laitos. Vastaava hellejakso toistuu kerran vuosikymmenessä.

– Toistaiseksi vuoden korkein lämpötila mitattiin 15. toukokuuta, kun Kemiössä ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla mittari näytti 29,6:ta astetta, kertoo meteorologi Jari Tuovinen Ilmatieteen laitoksesta.

Toukokuun hellejaksot ovat tyypillisesti lyhyitä, kahden kolmen päivän mittaisia. Pisin hellejakso on osunut toukokuussa vuoteen 2010, jolloin hellettä mitattiin yhdeksänä peräkkäisenä päivänä. Toiseksi pisin jakso on vuodelta 1963, ja nyt saavutettu seitsemän päivän jakso jakaa kolmossijan vuoden 1993 toukokuun kanssa.

Eniten hellepäiviä on mitattu toukokuussa 1984, jolloin niitä oli yhteensä 13. Tällä erää seitsemän hellepäivää yltää tässä tilastossa kahdeksanneksi.

– Ensi viikolla helteet todennäköisesti palaavat, eli vuoden 2018 tilastosijoitus voi vielä muuttua, Tuovinen muistuttaa.

Vuodesta 1960 lähtien aikaisin 30 asteen ylitys toukokuussa on tapahtunut 19.5.2014. Toukokuun lämpöennätys on 31,0 astetta, ja se on mitattu Lapinjärvellä 30. ja 31.5.1995.

