Trump: Asianajajan ja pornotähden sopimuksella ei mitään tekemistä vaalikampanjan kanssa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kiistää edelleen, että hänen presidentinvaalikampanjallaan olisi ollut mitään tekemistä pornotähdelle maksettujen hyssyttelyrahojen kanssa. Trump on kommentoinut asiaa Twitterissä.

Trumpin asianajaja Michael Cohen maksoi pornotähti Stormy Danielsille 130 000 dollaria juuri ennen vuoden 2016 vaaleja. Daniels, oikealta nimeltään Stephanie Clifford, on sanonut, että hänellä oli ollut salasuhde Trumpin kanssa.

Eilen Trumpin uusi asianajaja Rudolph Giuliani sanoi tv-haastattelussa, että Trump maksoi myöhemmin rahat takaisin Cohenille.

Trumpin mukaan Cohen solmi Danielsin kanssa kahdenkeskisen ja yksityisen salassapitosopimuksen, jolla ei ollut mitään tekemistä vaalikampanjan tai sen rahoituksen kanssa.

Trump on aiemmin väittänyt, ettei hän tiennyt maksusta eikä siitä, miksi Cohen oli tehnyt sen.

Viime viikolla presidentti tosin joutui myöntämään, että Cohen oli ”tehnyt diilin” pornotähden kanssa hänen puolestaan, mutta ei kertonut tarkemmin, mistä oli kyse. Cohen on kiistänyt, että rahoja olisi koskaan korvattu hänelle.

Rikottiinko vaalirahoituslakia?

Trumpin uusi asianajaja Giuliani on New Yorkin entinen pormestari ja Trumpin pitkäaikainen ystävä. Hän aloitti Trumpin lakitiimissä pari päivää sitten.

Giuliani antoi kohukommenttinsa Fox News -kanavan haastattelussa. Giuliani tunnetaan räväköistä puheistaan, joita hän on vuosien varrella joutunut aika ajoin vetämään takaisin. Tällä kertaa Giuliani on kuitenkin vakuuttanut, että hänellä oli haastatteluun presidentin lupa.

Haastattelussa Giuliani ottaa rahat itse puheeksi liittyen epäilyihin, että ne voitaisiin katsoa Cohenin lahjoitukseksi Trumpin kampanjalle. Koska tällaisesta lahjoituksesta ei koskaan tehty ilmoitusta, se voisi olla vaalirahoituslakien vastainen.

– Se oli rahaa, jonka hänen asianajajansa maksoi – kuten minäkin olisin tehnyt – hänen lakifirmansa rahoista tai mistä tahansa rahoista, sillä ei ole väliä. He ohjasivat rahat lakifirman kautta ja presidentti maksoi ne takaisin useiden kuukausien aikana, Giuliani sanoi.

Sanomalehti Washington Postin mukaan laillisuusongelma pysyy, vaikka Trump olisikin maksanut rahat takaisin Cohenille.

– Jos (rahojen) tarkoitus oli estää (Danielsia) haittaamasta kampanjaa, silloin Cohen antoi käytännössä lahjoituksen kampanjalle, sanoi kansalaisjärjestö Campaign Legal Centerin asiantuntija Lawrence Noble.

Giulianin mukaan Trump tuskin tiesi maksusta silloin, kun Cohen teki sen. Giuliani sanoi, että Cohenilla oli laajat valtuudet hoitaa Trumpin asioita.

Danielsin asianajaja Michael Avenatti oli Giulianin kommenteista tyrmistynyt.

– Olen ällistynyt ja sanaton. Jos tämä on totta, amerikkalaisille on valehdeltu ja heitä on huijattu kuukausia, Avenatti sanoi uutiskanava CNN:n mukaan.

