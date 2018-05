Trump hehkutti Pohjois-Korean potentiaalia: Tulee olemaan mahtava talousmaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uskoo Pohjois-Korean myönteiseen kehitykseen. Asiasta hehkuttavan tviitin julkaissut Trump sanoo uskovansa, että Pohjois-Korealla on loistavaa potentiaalia ja että se tulee olemaan vielä mahtava talousmaa.

Trump sanoo tviitissään myös, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on asiasta hänen kanssaan samaa mieltä.

Viime torstaina Trump perui hänen ja Kimin välille sovitun tapaamisen. Sittemmin hän on kuitenkin sanonut pitävänsä mahdollisena, että kokous järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

STT