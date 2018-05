Trump hehkutti Pohjois-Korean potentiaalia: Tulee olemaan mahtava talousmaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uskoo Pohjois-Korean myönteiseen kehitykseen. Asiasta hehkuttavan tviitin julkaissut Trump sanoo uskovansa, että Pohjois-Korealla on loistavaa potentiaalia ja että se tulee olemaan vielä mahtava talousmaa.

Trump sanoo tviitissään myös, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on asiasta hänen kanssaan samaa mieltä.

Viime torstaina Trump perui hänen ja Kimin välille sovitun tapaamisen. Sittemmin hän on kuitenkin sanonut pitävänsä mahdollisena, että kokous järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Alkuperäisen suunnitelman mukaan johtajien on määrä tavata 12. kesäkuuta Singaporessa.

Tviitissään Trump myös kertoi amerikkalaisvaltuuskunnan saapuneen viikonloppuna Pohjois-Koreaan. Sunnuntaina kerrottiin, että valtuuskunta keskusteli Pohjois-Korean viranomaisten kanssa Panmunjomin rajakylässä. Valtuuskunta jatkoi Trumpin ja Kimin mahdollisen tapaamisen valmistelua.

