Trump kiittää Pohjois-Koreaa päätöksestä purkaa ydinkoealue

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kiittänyt Pohjois-Koreaa maan päätöksestä purkaa ydinkoealueensa. Trump kuvaili Twitterissä päätöstä fiksuksi ja arvokkaaksi.

Pohjois-Korea ilmoitti purkavansa ydinkoealueensa ja kutsuvansa ulkomaisia toimittajia tarkkailemaan asiaa. Purkaminen alkaa Pohjois-Korean valtiollisena äänitorvena toimivan KCNA-uutistoimiston mukaan tässä kuussa.

Purkuseremonia on määrä pitää 23.-25. toukokuuta.

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ja Yhdysvaltain presidentin Trumpin on määrä tavata 12. kesäkuuta Singaporessa.

STT