Trump lisäsi Gazan kaaosta

Uskonto ja valtapolitiikka ovat synnyttäneet Lähi-idässä vihan ja koston kierteen, joka jatkuu sukupolvesta toiseen. Viimeisin verilöyly, jossa Israelin armeija ampuu 60 katukivillä aseistautunutta mielenosoittajaa ja haavoittaa kolmatta tuhatta Gazan rajalla, voidaan johtaa vähintään 70 vuoden taakse, jolloin Israel perustettiin maailmansodan voittajavaltojen päätöksellä. Tästä seurasi satojen tuhansien palestiinalaisten pako kodeistaan muun muassa Länsirannalle ja Gazaan.

Sanelupolitiikalla ei tuolloinkaan saatu aikaiseksi toimivaa ratkaisua.

Jerusalem on ollut vuosisatoja monikulttuurinen maailmankaupunki, jossa muslimit, juutalaiset ja kristityt ovat asuneet vieri vieressä uskontojaan harjoittaen. Ikivanhan kaupungin moniarvoisuutta on yritetty kitkeä monta kertaa.

Muun muassa noin tuhat vuotta sitten ristiretkeläisiksi kutsuttu ääriliike valtasi kaupungin ja tappoi vääräuskoiset.

Espoon kokoisella Gazan maa-alueella asustaa pari miljoonaa palestiinalaista. Gaza on saarrettu idässä betonimuurilla, lännessä rajana toimii Välimeri sotalaivoineen. Gazassa nuoriso turhautuu, koska ei ole työtä eikä tulevaisuudennäkymiä.

Israel perustelee ääritoimiaan välttämättömällä valtiollisen turvallisuuden ylläpitämisellä.

USA:n presidentti Donald Trumpin teot ovat ruokkineet Lähi-idän kaaosta, joka on suuri pelkän Syyrian sisällissodan takia. USA on muutamassa viikossa irtautunut Iranin ydinsopimuksesta ja siirtänyt suurlähetystönsä Jerusalemiin. Toimet on ajoitettu juuri ennen kiistanalaista Israelin 70-vuotissyntymäpäivää ja ennen ramadanin alkua, joka on aina ollut poliittisesti herkkää aikaa.

Teoillaan Trump on sysännyt USA:n syrjään mahdollisista rauhanneuvotteluista. YK on ollut ja pysyy hampaattomana turvallisuusneuvoston veto-oikeuskäytännön takia. EU:n tulisi ottaa aktiivinen rooli rauhanvälityksessä.

Trumpin motiivit ihmetyttävät ympäri maailmaa. Yksi syy niille on oman aseman vahvistaminen sisäpoliittisesti. Maailma on eri näköinen USA:n sydänmailla, joilla ani harvalla on tarvetta passille.