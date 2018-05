Trump Pohjois-Korea-tapaamisen toteutumisesta: ”Saa nähdä”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan jää nähtäväksi, toteutuuko tapaaminen Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa ensi kuussa.

Trump sanoi, ettei Yhdysvallat ole saanut mitään virallista ilmoitusta suunnitelmien muuttumisesta.

Yhdysvallat ilmoitti aiemmin olevansa yhä toiveikas presidentti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin huipputapaamisen toteutumisen suhteen. Valkoisen talon tiedottajan Sarah Sandersin mukaan hallinto on kuitenkin ollut valmistautunut siihen, että neuvotteluista voi tulla vaikeat.

Pohjois-Korea uhkasi aiemmin tänään perua osallistumisensa Singaporessa ensi kuussa pidettäväksi suunniteltuun tapaamiseen. Pohjois-Korean mukaan Yhdysvallat yrittää ajaa sen nurkkaan vaatimalla maalta yksipuolista luopumista ydinaseista.

Kiina toivoo yhä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin huipputapaamisen toteutuvan. Ulkoministeriön ehdustajan mukaan vain näin voidaan varmistaa myönteisen kehityksen vakiintuminen Korean niemimaalla.

Sotaharjoituksista kiistaa

Pohjois-Korea uhkasi perua tapaamisen, jos Yhdysvallat jatkossakin vaatii Pohjois-Koreaa yksipuolisesti luopumaan ydinaseistaan. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP lainaten Pohjois-Korean äänitorvena toimivaa KCNA-uutistoimistoa.

KCNA:n mukaan Pohjois-Korean ulkoministeri Kim Kye-gwan sanoo tiedotteessa, että jos Trumpin hallinto ajaa Pohjois-Korean nurkkaan ja yksipuolisesti vaatii ydinaseista luopumista, niin Pohjois-Korea ei ole enää kiinnostunut neuvotteluista ja se joutuu harkitsemaan uudelleen tulevaa tapaamista.

Trumpin ja Kimin olisi määrä tavata 12. kesäkuuta Singaporessa. Tapaamista on pidetty tärkeänä Korean niemimaan ydinaseriisunnalle.

Jo eilen Suomen aikaa ilmeni, että huippukokouksen kohtalo voi olla vaakalaudalla Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen sotaharjoitusten takia. Kaksiviikkoiset harjoitukset alkoivat perjantaina. Pohjois-Korea sanoi eilen Suomen aikaa, että kyseessä on provokaatio. Maa myös perui tälle päivälle sovitun korkean tason tapaamisen Etelä-Korean kanssa. Koreoiden piti käydä korkean tason neuvotteluja maiden raja-alueella. Tapaaminen olisi ollut toinen sen jälkeen kun Koreoiden johtajat tapasivat viime kuussa.

Asiantuntija uskoo tapaamisen toteutuvan

Ruotsalaisen Korea-asiantuntijan Niklas Swanströmin mukaan Pohjois-Korean koventuneet äänenpainot Etelä-Korean ja Yhdysvaltain sotaharjoitusten takia eivät ole täysin odottamattomia. Hänen mukaansa tämä osoittaa, että turvallisuus on talouden sijaan Pohjois-Korean tärkein huolenaihe.

Swanströmin mukaan presidentti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin huipputapaamisen toteutumisen ei voi sanoa olevan varmaa, mutta todennäköistä se kuitenkin on.

– Molemmat johtajat ovat laittaneet peliin niin paljon henkilökohtaista arvovaltaansa, että tapaamisen suunnittelu todennäköisesti jatkuu, Swanström sanoo.

Hänen mukaansa osapuolten välinen luottamus on kuitenkin yhä hyvin heikkoa. Sen vuoksi Pohjois-Korealle eivät pelkät Trumpin lupaukset riitä, vaan maa vaatii konkreettisia toimia ennen myönnytysten tekemistä. Trumpin on kuitenkin vaikea saada kotikentällä läpi sotilaallisen läsnäolon merkittävää vähentämistä Etelä-Koreassa.

Turvallisuus- ja kehityspolitiikan instituuttia (ISPD) johtava Swanström vieraili itse muutama viikko sitten Pohjois-Koreassa. Hänen mukaansa pääkaupungissa Pjongjangissa oli yhä julisteita, joissa ydinohjukset iskeytyvät Valkoiseen taloon.

Tutkijan mukaan ulkomailla on liioiteltu kiristettyjen pakotteiden merkitystä Pohjois-Korean saamisessa neuvottelupöytään. Päinvastoin Swanström on huolestunut Yhdysvaltain hallinnon jatkamasta kovasta linjasta.

– Trumpin Yhdysvallat vaikuttaa haluavan painostaa Pohjois-Koreaa näyttääkseen vahvalta. En usko sen johtavan pidemmän päälle mihinkään rakentavaan, Swanströn sanoo.

