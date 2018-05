Trump reagoi Roseanne-kohuun kääntämällä huomion ABC-kanavan Trump-kommentteihin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on reagoinut näyttelijä Roseanne Barria koskevaan kohuun kritisoimalla ABC-kanavan omistavan Disneyn toimitusjohtajaa Bob Igeria.

– ABC:n Bob Iger soitti Valerie Jarretille kertoakseen hänelle, ettei ”ABC suvaitse Roseanne Barrin kommenttien kaltaisia kommentteja”. Jukra, hän ei ikinä soittanut presidentti Donald J. Trumpille pyytääkseen anteeksi niitä KAUHEITA kommentteja, joita minusta on lausuttu ABC:lla, Trump muun muassa tviittasi.

ABC peruutti Barrin tähdittämän Roseanne-ohjelman sen jälkeen, kun näyttelijä esitti rasistisen kommentin entisen presidentin Barack Obaman avustajana toimineesta Jarrettista.

– Muslimiveljeskunta ja apinoiden planeetta hankkivat lapsen = vj, Barr kirjoitti käyttäen Jarretista tämän nimikirjaimia.

Barr on poistanut kommenttinsa ja pahoitellut sitä. Barr tunnetaan Trumpin kiihkeänä tukijana ja äärikonservatiivina.

Valkoinen talo: Kukaan ei puolusta Barrin kommentteja

Trumpin tviittiä lehdistötilaisuudessa kommentoineen Valkoisen talon tiedottajan Sarah Sandersin mukaan presidentin tarkoituksena oli tuoda esille median tekopyhyyttä.

– Presidentti puhuu kaksoisstandardeista. Kukaan ei puolusta hänen (Barrin) kommentteja. Ne olivat epäasiallisia, Sanders myös sanoi.

Sandersin kommenteista uutisoi muun massa CNN.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1001848460881035265

https://edition.cnn.com/2018/05/30/politics/roseanne-trump-sanders/index.html

STT

