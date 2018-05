Trump vahvisti: Kiinalainen telejätti ZTE jatkaa toimintaansa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan kiinalainen telejätti ZTE pystyy jatkamaan toimintaansa.

ZTE on ollut ongelmissa Trumpin hallinnon asettamien sanktioiden takia. Yhdysvaltalaismedia uutisoi kuitenkin perjantaina lähdetietojensa pohjalta, että Trumpin hallinto olisi tehnyt sopimuksen, jonka avulla yritys pystyy jatkamaan toimintaansa. Trump vahvisti asian paikallista aikaa perjantai-illasta Twitterissä. Presidentin mukaan ZTE muun muassa maksaa Yhdysvalloille 1,3 miljardin sakon.

Washington Postin mukaan useat lainsäätäjät sekä demokraattien että republikaanien riveistä ovat vastustaneet sopimuksen tekemistä ja vaatineet, että yritystä rangaistaan kovin keinoin Yhdysvaltain lakien rikkomisesta.

Yhdysvallat on asettanut pakotteita yritystä kohtaan, koska yrityksen on epäilty rikkoneen Iranin ja Pohjois-Korean vastaisia talouspakotteita. WP:n mukaan myös jo Trumpin edeltäjän, Barack Obaman hallinto rankaisi yritystä pakotteiden rikkomisesta.

Trump ilmoitti aiemmin tässä kuussa haluavansa pelastaa ZTE:n. Hän kertoi tekevänsä yhteistyötä kiinalaisen virkaveljensä Xi Jinpingin kanssa telejätin auttamiseksi. ZTE oli ennen tätä ilmoittanut pysäyttäneensä keskeiset toimintansa Trumpin hallinnon asettamien sanktioiden takia. Yhtiö myös sanoi, että sanktioiden myötä kasvoi myös riski siitä, että yhtiö joutuu sulkemaan ovensa kokonaan.

Yhdysvallat asetti pakotteita yhtiölle viimeksi huhtikuussa.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1000151354701213696

https://www.washingtonpost.com/business/economy/congress-threatens-to-block-deal-between-white-house-china-to-save-telecom-giant-zte/2018/05/25/1db326ba-604a-11e8-9ee3-49d6d4814c4c_story.html?utm_term=.0a9cbab13de5

STT

Kuvat: