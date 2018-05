Trump viemässä valtion rahoituksen abortteja tarjoavilta terveysasemilta

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on aikeissa evätä valtion rahoituksen terveysasemilta, jotka tekevät abortteja tai joiden lääkärit kirjoittavat lähetteitä aborttiin. Asiasta kertoo Washington Post.

Uusi sääntö veisi rahoituksen muun muassa seksuaaliterveyspalveluita tarjoavalta Planned Parenthood -järjestöltä, joka on Yhdysvalloissa jatkuvasti poliittisen kiistan kohteena.

Abortin vastustaminen on tärkeää monille Trumpin ydinkannattajille.

https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2018/05/18/trump-just-gave-anti-abortion-advocates-a-long-awaited-win/?utm_term=.f03729d7c9a1

STT

