Trump vihjasi, että huippukokous Kimin kanssa saattaa lykkääntyä

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan huippukokous Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa saattaa lykkääntyä, vaikka Trump uskookin Kimin olevan vakavissaan ydinaseriisunnasta.

Trump puhui tiistaina ennen kuin keskustelut Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin kanssa alkoivat Valkoisessa talossa.

Huippukokous on suunniteltu pidettäväksi 12. kesäkuuta Singaporessa.

Trump oli vähäpuheinen huippukokouksen näkymistä.

– Se ei ehkä onnistu 12. kesäkuuta. Jos se ei toteudu, ehkä se toteutuu myöhemmin, Trump sanoi.

Hän ei kertonut, mitä ehtoja Yhdysvallat on asettanut huippukokouksen onnistumiselle. Trumpilta kysyttiin, kuuluivatko niihin Pohjois-Korean ydinaseet.

– Ydinaseriisunnan täytyy olla mukana, Trump vastasi BBC:n mukaan.

Pohjois-Korea on aiemmin sanonut, että se saattaa perua huippukokouksen, jos Yhdysvallat vaatii sitä yksipuolisesti luopumaan ydinaseista.

http://www.bbc.com/news/world-asia-44207986

STT

Kuvat: