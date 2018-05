Trumpin asianajaja NYT:lle: Tutkinta siitä, häiritsikö Trump Venäjä-tutkintaa, päättyy syyskuussa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asianajaja Rudolph Giuliani väittää, että tutkinta siitä, häiritsikö Trump Venäjä-tutkintaa, viedään päätökseen syyskuussa.

New York Timesille asiaa sunnuntaina kommentoineen Giulianin mukaan tutkintaa johtavan erikoissyyttäjän Robert Muellerin toimisto jakoi tutkinnan aikataulun kaksi viikkoa sitten ja sen mukaan tutkinta päättyisi 1. syyskuuta.

Muellerin tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta asiaa, lehti kertoo. Lehden mukaan Giulianin kommentti on todennäköisesti keino painostaa julkisuudessa Muellerin tutkintaa, joka on neuvotellut mahdollisuudesta jututtaa presidenttiä liittyen Venäjä-tutkintaan.

Venäjä-tutkinnassa selvitetään, sekaantuiko Venäjä Yhdysvaltain toissavuoden presidentinvaaleihin sekä sitä, juonitteliko Venäjä Trumpin kampanjatiimin kanssa. Tutkinta siitä, häiritsikö Trump tutkintaa, on ollut vain yksi osa Venäjä-tutkinnassa.

Taustalla Flynniä koskeva pyyntö

Tutkinta Trumpin mahdollisesta oikeuden häiritsemistä koskee muun muassa tapausta, jossa virkakautensa alussa Trump pyysi silloista liittovaltion poliisin FBI:n johtajaa James Comeyta lopettamaan kansallisen turvallisuuden neuvonantajana toimineen Michael Flynniä koskevan tutkinnan. Flynn joutui eroamaan alle kuukauden pestin jälkeen helmikuussa 2017 valehdeltuaan aiemmasta tapaamisestaan Venäjän suurlähettilään kanssa. Tieto Trumpin pyynnöstä perustuu muun muassa Comeyn todistukseen kongressissa sekä muistioihin.

Trump erotti Comeyn FBI:n johdosta noin vuosi sitten. Trump sanoi myöhemmin erottamisen jälkeen, että FBI:n tutkinta hänen kampanjansa Venäjä-yhteyksistä oli hänellä mielessä, kun hän päätti erottamisesta.

Comeyn potkut lietsoivat spekulaatioita siitä, että presidentti pyrki estämään Venäjän epäillyn vaalisekaantumisen tutkinnan. Ennen erottamistaan Comey johti Venäjä-vyyhtiä selvittävää tutkintaa.

