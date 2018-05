Trumpin ja Kimin tapaamista valmisteleva Pompeo saapui Pohjois-Koreaan

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on saapunut Pohjois-Koreaan valmistellakseen Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien tulevaa tapaamista. Pompeon kerrottiin laskeutuneen Pohjois-Koreaan varhain aamuyöllä Suomen aikaa.

Ennen Pompeon matkaa amerikkalaisviranomaiset olivat vaatineet kolmen Pohjois-Koreassa olevan amerikkalaisvangin vapauttamista. Washington Postin mukaan Pompeo kuitenkin myönsi ennen laskeutumistaan, että vierailun lopputuloksesta ei ollut varmuutta.

Etelä-Korean uutistoimiston Yonhapin mukaan Pohjois-Korean odotetaan vapauttavan kyseessä olevat kolme vankia. Asiasta kertoo Yonhapille Etelä-Korean viranomaislähde. Lähteen mukaan Etelä-Korea olettaa Pompeon palaavan Yhdysvaltoihin mukanaan vangit ja tiedot Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien tapaamisen ajasta ja paikasta.

Viime kuussa Pompeo tapasi Pohjois-Korean vierailullaan maan johtajan Kim Jong-unin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kimin on määrä tavata mahdollisesti jo lähiviikkojen aikana.

Pohjois-Koreassa on pidätetty ainakin 16 amerikkalaista 1990-luvulta lähtien, Washington Post kertoo. Pidätettyjä on aiemmin päästetty vapaaksi korkean tason vierailujen yhteydessä. Nyt mahdollisesti vapautettavista vangeista kaksi on toiminut Pjongjangin teknillisessä yliopistossa, jossa on useita amerikkalaistyöntekijöitä. Kolmas on amerikkalainen liikemies ja pappi, joka on tuomittu pakkotyöhön vakoilusta ja valtionvastaisesta toiminnasta.

STT