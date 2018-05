Trumpin uudelta asianajajalta yllättävä ulostulo: Trump hyvitti Cohenille maksun, jolla Stormy Daniels hiljennettiin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump korvasi asianajajalleen Michael Cohenille 130 000 dollarin summan, jolla Cohen yritti maksaa hiljaiseksi pornotähti Stephanie Cliffordin, kertoo Trumpin lakitiimin uusi asianajaja Rudolph Giuliani. Asiasta uutisoi muun muassa New York Times. Stormy Daniels -nimellä tunnettu pornotähti on sanonut, että hänellä oli salasuhde Trumpin kanssa.

Clifford maksettiin hiljaiseksi juuri ennen vuoden 2016 vaaleja.

Giulianin ulostulo on ristiriidassa Trumpin sanomisten kanssa. Trump on aiemmin ilmoittanut, että hän ei ollut tietoinen maksusta eikä tiedä, miksi Cohen suoritti maksun. Trump on myös kiistänyt salasuhteen Cliffordin kanssa.

https://www.nytimes.com/2018/05/02/us/politics/trump-michael-cohen-stormy-daniels-giuliani.html?action=Click&contentCollection=BreakingNews&contentID=66919600&pgtype=Homepage

STT