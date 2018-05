Trumpin uusin lyömäase Venäjä-tutkintaa vastaan: väite FBI:n myyrästä Trumpin kampanjassa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja hänen liittolaisensa ovat tarttuneet uuteen aseeseen hyökkäyksissään Trumpin vaalikampanjan Venäjä-kytköksiä selvittelevää erikoistutkintaa vastaan. He väittävät, että liittovaltion poliisin FBI:n salainen tietolähde oli soluttautunut Trumpin kampanjaan ja vaativat oikeusministeriötä julkaisemaan salaiseksi luokitellut tiedostot, joista käy ilmi tietolähteen henkilöllisyys.

Washington Post kertoo saaneensa selville lähteen henkilöllisyyden ja kirjoittaa, ettei kampanjaväen joukossa ollut FBI:n myyrää. Lehden mukaan kyseinen salainen tietolähde pyrki luomaan luottamuksellisia suhteita Trumpin kampanjaväen kanssa kampanjan ulkopuolelta käsin.

Lehden tietojen mukaan lähde on amerikkalainen professori, joka on jo useita vuosia antanut salassa tietoja sekä FBI:lle että CIA:lle.

”Isompi juttu kuin Watergate!”

Kiista lähteen henkilöllisyyden paljastamisesta alkoi kuun alussa, kun Trump-mielisenä tunnettu edustajainhuoneen tiedustelukomitean johtaja Devin Nunes pyysi nähtäväkseen lähteeseen liittyviä tiedostoja. FBI sai tuolloin Trumpin hallinnon vakuuttuneeksi, ettei tietoja voisi paljastaa, koska lähteen henkilöllisyyden paljastuminen voisi vaarantaa ihmishenkiä, Yhdysvaltojen ja sen tiedusteluliittolaisten välisiä suhteita ja meneillään olevia tutkintoja.

Washington Postin mukaan FBI on tehnyt kahden viime viikon aikana töitä suojellakseen meneillään olevia tutkintoja ja lähteen kanssa työskennelleitä ihmisiä siltä varalta, että lähteen henkilöllisyys päätyy julkisuuteen.

Työ saattaa vielä tulla tarpeeseen, sillä vaikka Valkoinen talo alun perin vakuuttui FBI:n perusteluista, presidentti Trump itse on viime päivinä tviitannut aiheesta kiihtyneessä sävyssä.

– Vau, sana näyttää leviävän että Obaman FBI ”VAKOILI TRUMPIN KAMPANJAA SOLUTTAUTUNEELLA TIETOLÄHTEELLÄ.”, presidentti muun muassa kirjoitti Twitterissä.

– Jos näin on, tämä on isompi juttu kuin Watergate!

https://www.washingtonpost.com/politics/secret-fbi-source-for-russia-investigation-met-with-three-trump-advisers-during-campaign/2018/05/18/9778d9f0-5aea-11e8-b656-a5f8c2a9295d_story.html?utm_term=.7ca0532f878c

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/997095653875617792

STT