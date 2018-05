Tukiperheiden arvokas apu

Moni lapsiperhe kaipaa tänä päivänä tukea esimerkiksi sairauden tai avioeron viedessä voimavaroja vanhemmilta.

Aiemmin tiiviissä yhteisöissä sukulaiset olivat usein lähellä antaen tarvittaessa apua. Tänä päivänä tilanne on kuitenkin toinen, sillä monella perheellä auttavia käsiä ei ole lähellä.

Yhteiskunta on luonut omia turvaverkkoja perheiden tueksi. Yksi tärkeä tukimuoto ovat tukiperheet, jotka voivat tulla perheiden avuksi.

Tukiperhe tarkoittaa ulkopuolista perhettä, jossa hengähdysaikaa tarvitsevien perheiden lapset voivat käydä vierailulla silloin tällöin. Käyntejä on usein esimerkiksi viikonloppuisin.

Tukiperheitä voi olla monenlaisia. Ne voivat olla lapsiperheitä, jotka tarjoavat tuettavalle lapselle aikaansa tai pariskunta, joka toimii lapsen varamummuna ja vaarina. Tukija voi olla myös yksineläjä, joka tuo tukilapsen elämään uutta iloa ja tekemistä.

Tukiperhetoiminta sekoitetaan usein sijaisperheisiin, mutta kyseessä on kaksi eri asiaa. Sijaisperheisiin lapsi sijoitetaan asumaan, kun omat vanhemmat eivät kykene tai halua huolehtia hänestä.

Tukiperheet taas toimivat omien vanhempiensa luona asuvien lasten lisätukena. Kyseessä on matalan kynnyksen apu, jossa vanhemmille annetaan tukea ja estetään ongelmien pahentuminen.

Tukiperheet tekevät äärettömän arvokasta työtä, mutta valitettavasti perheistä on jatkuva pula. Pula koskee myös Salon seutua. Näin tukiperhettä voidaan joskus joutua odottamaan pitkäänkin.

Pitkän odotuksen mahdollisuus kasvaa, jos tuettavalla lapsella on esimerkiksi eläinallergia. Tilanne on hyvin huolestuttava, sillä odotuksen aikana ongelmat ehtivät usein kasvaa.

Tukiperheiden koulutuksesta ovat vastanneet pitkälti erilaiset järjestöt ja yritykset. Someron kaupunki aloitti tänä keväänä oman koulutuksen löytääkseen uusia perheitä. Omalla koulutuksella pyritään myös siihen, että tukea tarvitsevan lapsen ei tarvitsisi lähteä matkojen taakse, vaan tukiperhe löytyisi läheltä.