Tullin pääjohtaja tuomittiin virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoihin – pelkkä läsnäolo kokouksessa oli laitonta hänen jääviytensä takia

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Tullin pääjohtajan Antti Hartikaisen virkavelvollisuuden rikkomisesta kymmeneen päiväsakkoon. Tämä tekee hänen tuloillaan 950 euroa.

Syyttäjä oli vaatinut hänelle sakkorangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska Hartikainen ei marraskuussa 2015 poistunut Tullin johtoryhmän kokouksesta, jossa käsiteltiin epäsuorasti Hartikaisen puolison työsuhdetta. Hartikainen jääväsi itsensä kokouksessa, mutta ei poistunut asian käsittelyn ajaksi. Hän itse kiisti syyllistyneensä rikokseen.

Oikeus katsoi, että Hartikaisen merkittävän aseman vuoksi hänen pelkkä läsnäolonsa kokouksessa on voinut vaikuttaa asian käsittelyyn. Tämän vuoksi tekoa ei voinut oikeuden mukaan pitää vähäisenä. Hartikainen tuomittiin tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Oikeus kuitenkin katsoi, että Hartikaisen teko oli lähellä tuottamuksellista. Tuottamuksellisuus tarkoittaa, että rikos on tehty huolimattomuudesta.

Oikeus myös totesi, että Hartikaisen puolison rekrytoimista ei suoraan käsitelty johtoryhmässä, vaan lopullisen valinnan teki Helsingin tullin tullipäällikkö.

”Olisi pitänyt poistua kuulomatkan ulkopuolelle”

Tullin johtoryhmän kokouksessa nousi esiin määrärahojen kohdentaminen tehostettuun viinarallivalvontaan ja siihen liittyvien määräaikaisten tehtävien täyttäminen vuodelle 2016. Hartikaisen vaimo työskenteli 2015 määräaikaisena tullitarkastajana Helsingin tullissa kyseisissä tehtävissä.

Hallintolain mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos on esteellinen. Hartikainen jääväsi itsensä kokouksessa, mutta ei poistunut asiankäsittelyn ajaksi.

Oikeuden mukaan Hartikaisen olisi kuitenkin tullut poistua kokouksesta kuulomatkan ulkopuolelle.

– Jäävinä jääminen käsittelyyn on ollut, ei pelkästään tuottamuksellisesti piittaamatonta, vaan alimman asteisen tahallisuuden määritelmän täyttävää tahallista lain nimenomaisen säännöksen laiminlyömistä, oikeus totesi.

Myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies on aiemmin katsonut, että Hartikainen menetteli hallintolain vastaisesti.

