Tulvatilanne kriittinen Tornionjoella – Kittilässä vältyttäneen evakuoinneilta

Tulvavedet ovat jatkaneet nousuaan Tornionjoella, ja alueella varaudutaan tulvatilanteen pahenemiseen, kertoo Suomen ympäristökeskus. Tornionjoen vedenpinta nousee noin 20 cm vuorokaudessa. Tämän hetken ennusteen mukaan tulvahuippu jäänee korotetun tulvapenkereen alapuolelle.

Tornion vesistöalueelle odotetaan uusia sateita torstaille ja perjantaille. Uitonrannan alueella on viikonloppuna rajoitettu ajoneuvoliikennettä. Parhaillaan selvitetään, onko tulvavaara-alueella kotihoidon asiakkaita.

Riskialueen asukkaita on varoitettu tekstiviesteillä sekä Suomen että Ruotsin puolella. Tarpeetonta liikkumista riskialueella kehotetaan välttämään.

Kittilässä tarkkailtiin Ounasjoen tulvatilannetta sen varalta, pitäisikö ihmisiä alkaa evakuoida. Maanantaina illalla näytti siltä, ettei ihmisten tarvitse lähteä kodeistaan.

– Me uskomme vakaasti että tuo veden nousu hidastuu ja että evakuointia ei tarvita, sanoi palopäällikkö Jorma Ojala Lapin pelastuslaitoksesta.

Vedenkorkeuden nousu on hidastunut, ja oletus on nyt, että vedenpinta kääntyy laskuun viimeistään loppuviikkoa kohti.

