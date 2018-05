Tuomari: Trump rikkoo perustuslakia vastaan blokatessaan vastustajia Twitterissä

Presidentti Donald Trump on rikkonut perustuslakia blokkaamalla vastustajiaan Twitterissä, arvioi liittovaltion tuomari New Yorkissa. Blokatut Twitter-käyttäjät eivät näe eivätkä voi vastata presidentin tviitteihin, mikä loukkaa heidän perustuslaillisia oikeuksiaan sananvapauteen, linjasi tuomari Naomi Reice Buchwald.

Trumpin blokkauksista oli nostettu kanne, koska Trump käyttää Twitteriä poliittiseen viestintään. Näin ollen presidentin Twitter-tili on julkinen foorumi, josta ei voi sulkea pois ihmisiä heidän poliittisten mielipiteidensä perusteella.

– Meidän on tunnustettava presidentin perustuslailliset oikeudet, mutta hän ei voi käyttää niitä tavalla joka loukkaa häntä arvostelleiden henkilöiden oikeuksia.

Tuomari sanoi odottavansa, että Valkoinen talo noudattaa hänen päätöstään.

STT

Kuvat: