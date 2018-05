Turkin Erdogan sanoo maan ryhtyvän uusiin hyökkäyksiin ”uudella aikakaudella” kesäkuun vaalien jälkeen

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoo Turkin ryhtyvän uusiin rajat ylittäviin hyökkäyksiin kesäkuun ennenaikaisten presidentinvaalien jälkeen. Hän viittasi kampanjatilaisuudessa pitämässään puheessa maan aiempiin sotilaallisiin operaatioihin Pohjois-Syyriassa.

– Turkki käynnistää lisää Eufratin kilven ja Oliivipuun oksan kaltaisia operaatioita puhdistaakseen rajansa terrorijärjestöistä, Erdogan sanoi tänään Istanbulissa.

Erdogan myös kutsui vaalien jälkeistä aikaa ”uudeksi aikakaudeksi”.

Turkissa järjestetään 24. kesäkuuta ennenaikaiset presidentin- ja parlamenttivaalit. Vaalit ovat merkittävät, koska niiden myötä astuu voimaan turkkilaisten vuosi sitten niukalla enemmistöllä hyväksymä uusi perustuslaki. Se kasvattaa merkittävästi presidentin valtaoikeuksia.

Turkki aloitti tänä vuonna operaation kurdialuella

Turkki aloitti tänä vuonna Pohjois-Syyriassa Oliivipuun oksaksi nimeämänsä operaation, jonka tarkoituksena on vallata alueita kurdeilta. Erdogan on sanonut operaation jatkuvan, kunnes kurdien hallitsemat alueet Turkin vastaisella rajalla on vallattu kokonaan.

Turkki ja sen liittolaiset valtasivat maaliskuun lopulla kurdien YPG-joukkojen hallitseman Afrinin kaupungin. Turkki pitää YPG:tä Kurdistanin työväenpuolueeseen PKK:hon kytköksissä olevana terroristijärjestönä ja luonnehtii operaatiota terrorismin vastaiseksi taisteluksi.

Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestö kertoi maaliskuun lopulla, että Afrinista oli siihen mennessä paennut 250 000 ihmistä. Lisäksi siviilejä oli kuollut kymmenittäin ja kurditaistelijoita noin 1 500.

Turkki torjui Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ehdotuksen toimia keskustelun avaajana Turkin ja Syyrian kurditaistelijoiden välillä.

– Vastustamme kaikkia pyrkimyksiä edistää ”dialogia”, ”kontaktia” tai ”sovittelua” Turkin ja terroristiorganisaatioiden välillä, Erdoganin edustaja Ibrahim Kalin kirjoitti Twitterissä maaliskuussa.

Kurdialueelle kohdistuvaa hyökkäystä aiemmin Turkki hyökkäsi vuoden 2016 syksyllä alkaneessa Eufratin kilveksi kutsumassaan operaatiossa Isisin taistelijoita vastaan. Syyriaan sijoittunut operaatio päättyi viime vuoden maaliskuussa.

