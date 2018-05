Turun iskun oikeudenkäynnissä käydään tänään läpi puukottajan radikalisoitumista

Turun puukkoiskun oikeudenkäynti jatkuu tänään todistajien kuulemisella. Istunnossa muun muassa kuullaan kahta todistajaa, jotka ovat tunteneet puukottajan. Teemana on edelleen terroristinen tarkoitus ja puukottajan radikalisoituminen.

Eilen istunnossa päästiin vihdoin jatkamaan puukottajan itsensä kuulemista. Hän kertoi muun muassa, että hänellä oli aikomus iskeä Ruisrockiin, joka järjestettiin noin kuukautta ennen iskua. Hänen kertomuksensa aikeistaan ja tapahtumista on muuttunut jo useita kertoja.

Kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksesta tehdystä murhan yrityksestä syytetyn Abderrahaman Bouananen puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä.

Poliisille Bouanane kertoi, että oli mielestään tekemässä torilla terroritekoa. Puolustus on silti oikeudessa kiistänyt, että teot olisi tehty lain tarkoittamalla tavalla terroristisessa tarkoituksessa.

STT