Turun puukottaja kertoo aikoneensa iskeä Ruisrockiin

Turun puukkoiskun tekijä on kertonut tänään syyttäjän ristikuulustelussa, että aikoi aluksi iskeä Ruisrock-festivaaleille. Hän kuitenkin kertoi perääntyneensä, koska sanojensa mukaan etääntyi uskostaan.

Syyttäjä esitteli aiemmin tänään puukottajan puhelimesta löytynyttä raakaa kuvamateriaalia, jolla pyrki osoittamaan osaltaan puukottajan terroristista tarkoitusta.

Materiaali sisälsi muun muassa kymmeniä kuvia ja videoita, joissa ihmisiä tapetaan raaoilla ja julmilla tavoilla. Materiaali sisälsi myös kuvia räjähteistä, aseiden kokoamis- ja käsittelyohjeita ja satoja Isis-aiheisia kuvia.

Osa kuvamateriaalista oli tallennettu puhelimeen kahden viikon aikana ennen elokuun puolivälissä tehtyä puukkoiskua.

Puhelimella oli haettu pommiohjeita

Syyttäjä Hannu Koistinen kävi läpi myös puukottaja Abderrahman Bouananen puhelimen hakuhistoriaa. Ilmeisesti Bouanane halusi peittää digitaaliset jäljet kuvamateriaalista ja hakuhistoriastaan, sillä puhelimella oli haettu muun muassa hakusanoilla ”how to format samsung note 4”, eli miten puhelimen voi puhdistaa hakuhistoriasta ja tiedostoista.

Puhelimensa historian mukaan hän oli katsellut edellisenä päivänä tehtyä Barcelonan terrori-iskua käsitteleviä uutisvideoita ja hakenut muun muassa pommiohjeita.

– Hän oli ollut neljässä Telegram-ryhmässä jäsenenä ja yhdeksässä seuraajana.

Telegram on salatun viestinnän mahdollistava Isisinkin suosima pikaviestisovellus. Useat ryhmät, joissa hän oli ollut mukana, olivat Isis-aiheisia keskustelupalstoja.

Kaiken kaikkiaan syyttäjän esittely piirsi kuvan siitä, että Bouanane oli katsellut valtavan määrän väkivaltamateriaalia, uutis- ja muita videoita terrori-iskuista sekä Isis-videoita ennen iskuaan. Bouanane on itse kertonut katselleensa Isis-materiaalia päivittäin kolmen kuukauden ajan.

”Tulemme esittämään pelottelutarkoituksen toteen”

– Väitämme, että vastaajan tarkoitus on ollut aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa. Terrori on yleisen kauhun aiheuttamista ihmisille, ja tarkoittaa muun muassa hirmuvaltaa. Rikosoikeudessa tämä käsitetään siten, että kyse on nimenomaan pelottelutarkoituksista, syyttäjä Sampsa Hakala kertoi tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Turun puukkoiskun tämänpäiväinen istunto alkoi syyttäjien syventävällä asiaesittelyllä terroristisesta tarkoituksesta. Oikeudessa puidaan tänään sitä, täyttääkö elokuinen veriteko laissa tarkoitetun terrorismirikoksen tunnusmerkistön.

Myös puukottaja on ollut paikalla salissa seuraamassa istuntoa.

Pelkoa ei tarvitse aiheuttaa, aikomus riittää

Hakala kertoi oikeudessa, että rikos ei edellytä sitä, että vastaaja olisi onnistunut tavoitteessaan väestön pelottelemisesta.

– Väitämme, että mitä raaempi ja julmempi tekotapa on, sitä enemmän teko ilmentää tekijän tarkoitusta levittää kauhua. Tässä tapauksessa pelottelutarkoitus tullaan esittämään toteen. Tulemme esittämään, että vastaajan vihamielisyys on kohdistunut koko demokraattiseen yhteiskuntajärjestykseen.

Syyttäjä aikoo seuraavaksi esittää kirjallisia todisteita kantansa tueksi. Mukana on esimerkiksi puukottaja Abderrahman Bouananen, 23, tekemä videomanifesti. Lisäksi syyttäjä aikoo esittää Bouananen vankeudessa tekemiä muistiinpanoja.

Puukotuksissa vakavasti haavoittuneen Hassan Zubierin asianajaja Ari Huhtamäki kertoi oikeudessa, että Bouananen sellistä takavarikoitiin muistiinpanot, joissa hän kertoi halunsa olleen islamilaisen valtion perustamisen Suomeen. Näihin palataan vielä tänään myöhemmin.

– Erityistä merkitystä on näytöllä, joka osoittaa, että Bouanane on tarkoittanut, että Isis ottaisi teot nimiinsä, mikä olisi voinut lisätä tämän teon vaikutuspotentiaalia maailmassa, Hakala sanoo.

Bouananea syytetään terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista ja niiden yrityksistä. Puolustus on myöntänyt puukotukset tappoina ja niiden yrityksinä, mutta kiistänyt terroristiset tarkoitukset.

”En usko, että Bouanane halusi hyökätä sotilaiden kimppuun”

Huhtamäki luonnehti Bouananea pelkurimaiseksi henkilöksi, joka pyrki valikoimaan mahdollisimman heikkoja ja puolustuskyvyttömiä uhreja. Hän sanoi, ettei usko hetkeäkään, että puukottaja olisi halunnut hyökätä sotilaiden kimppuun.

– Bouanane olisi saanut selkäänsä, Huhtamäki totesi.

Toinen jutun syyttäjistä, Hannu Koistinen, sanoi, ettei syyttäjäkään kiistä sitä, etteikö naissukupuoli olisi vaikuttanut uhrien valintaan.

– Kun Huhtamäki lähtee siitä, että tarkoitus on aiheuttaa pelkoa kristityissä valtioissa, me näemme tämän hieman laajemmin. Me näemme tämän Isis vastaan muu maailma -kysymyksenä, joka kattaa myös toisin ajattelevat muslimit.

Puolustus nojaa edelleen lain käännösvirheeseen

Puukottajan puolustusasianajaja Kaarle Gummerus vetoaa edelleen lain käännösvirheeseen. Suomen terrorismilainsäädäntö pohjautuu EU-päätökseen vuodelta 2002.

Gummeruksen mukaan yksi terrorismirikoksen tunnusmerkeistä, jossa puhutaan vahingon aiheuttamisesta valtiolle, on käännösvirhe. Hänen mukaansa kyseinen tunnusmerkistö ei sen takia päde Turun puukkoiskuun.

Näkemys perustuu professori Martin Scheininin antamaan lausuntoon.

– Vakava haitta maalle voisi liittyä esimerkiksi talouselämään kansalaisyhteiskuntaan tai muuhun sellaiseen. Vakava haitta valtiolle rajoittuu vaikutuksiin esimerkiksi ylimpiin valtioelimiin tai valtion virkakoneistoon, lausunnossa todetaan.

Gummeruksen mukaan tämä lakitekninen seikka johtaa siihen, että terroriteon määritelmä ei täyty.

– Valtiota ei voi pitää maan synonyyminä. Tästä meillä on syyttäjien kanssa erimielisyys.

Toisaalta hän totesi, että toinen terroriteon kriteereistä johon syyttäjä vetoaa (tarkoitus aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa) on pitänyt olla puukottajalla tekohetkellä.

Professorin mukaan puukkoisku ei ollut terrorismia

Puolustuksen esittelemässä Scheininin lausunnossa kerrotaan, että mikä tahansa teräaseella tehty veriteko väestöjoukossa aiheuttaa pelkoa. Lausunnon mukaan välittömien pelontunteiden aiheutuminen ei riitä sen mukaan terroriteoksi, vaan koko väestön tai tietyn etnisen ryhmän täytyisi kokea pelkoa.

Lausunnossaan Scheinin päätyy lopulta siihen, että Turun puukotukset eivät kuulu lain tarkoittaman terroristisen tarkoituksen piiriin.

Syyttäjä Sampsa Hakala totesi, että lausunnossa esitetään hyvin pitkälle meneviä näyttöön liittyviä johtopäätöksiä.

– Käsitykset ovat luonteeltaan avustajan loppulausuntoon verrattavaa aineistoa. Scheininillä on ei ole ollut edellytyksiä tehdä tällaisia johtopäätöksiä, sillä hänellä ei ole ollut käytössään kaikkea oikeudenkäyntiaineistoa.

Syyttäjä myös muutti vaatimustaan oikeudenkäynnissä esille tulleiden seikkojen takia. Nyt syyttäjä on sitä mieltä, että puukottaja valikoi uhreikseen ensisijaisesti naisia.

– Ensimmäisen uhrin valintaan on lisäksi vaikuttanut tämän uskonnollinen vakaumus, syyttäjä Hannu Koistinen totesi.

STT

