Turun puukottajalle näytettiin oikeudessa hänen kesäinen videomanifestinsa

Oikeudessa näytettiin tänään Turun puukottajan videomanifesti, jossa hänellä on vielä lyhyet hiukset, eikä partaa ollenkaan. Hän seurasi itse manifestivideotaan salissa. Abderrahman Bouanane tuotiin saliin vasta sen jälkeen, kun aiemmin hänen toiminnasta kertoneet todistajat olivat poistuneet salista.

Siistiin siniseen kauluspaitaan ja mustaan tuulitakkiin pukeutunut Bouanane lukee heiluvalla kännykkävideolla manifestinsä suoraan paperista ympärilleen pälyillen. Vaikka manifesti on sisällöltään julistava, hän lukee manifestin monotoniseen sävyyn. Manifesti on kuvattu puistossa Turun tuomiokirkon läheisyydessä samana elokuisena päivänä, jona Bouanane puukotti kymmentä ihmistä Turun keskustassa.

Asiantuntijat: Tyypillistä Isis-retoriikkaa

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Olli Ruohomäki, Helsingin yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen yliopistonlehtori Marko Juntunen ja Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola analysoivat manifestin poliisille esitutkinnan aikana. Kaikki kolme ovat yksimielisiä siitä, että retoriikka on tyypillistä Isis-retoriikkaa.

Ruohomäen poliisille antaman lausunnon mukaan manifestin laatiminen on vaatinut aikaa ja paneutumista eikä se ole hetken mielijohteesta kirjoitettu.

– Sen viestiä on pohdittu huolella ja nähty vaivaa sopivien Koraanin säkeiden hakemisessa, joilla alleviivataan sanomaa. Tekijä on selvästi viettänyt aikaa Isisin propagandan parissa, sillä manifesti ja videot resonoivat tyypillistä Isisin retoriikkaa.

Juntunen ja Juusola toteavat, että epäilty tuo voimakkaasti julki, että muslimilla on ainoastaan yksi poliittisen lojaalisuuden suunta – islamilainen valtio. Heidän mukaansa retoriikka on hyvin samankaltaista kuin Isis-järjestön tiedottajalla.

– Materiaali viittaa siihen, että epäilty on ajatuksiltaan radikalisoitunut ja hän tiedostaa toimintansa äärimmäisen arkaluontoisuuden. Videomateriaalia nauhoittaessaan hän pälyilee jatkuvasti ympärilleen ja pitää huolta, ettei kukaan ole kuulolla hänen tallentaessaan puhettaan, he pohtivat poliisille antamassaan lausunnossa.

”Puukottaja kertoi tappaneensa aiemminkin”

Turun puukkoiskun oikeudenkäynnissä kuultiin aiemmin tänään todistajia. Salissa käsitellään puukottajan radikalisoitumista. Ensimmäisenä ääneen pääsi mies, joka kertoi asuneensa puukottajan kanssa samassa huoneessa Pansion vastaanottokeskuksessa alkuvuodesta 2017. Hän kertoi poliisille muuttaneensa huoneesta pois noin viisi kuukautta ennen puukotuksia, koska huolestui puukottajan käytöksestä ja tämän inhosta suomalaisia kohtaan.

Bouananeen loppuvuodesta 2016 tutustunut mies kertoi, että Bouananen käytös oli alkuvaiheessa normaalia. Muutos tapahtui miehen mukaan sen jälkeen kun Bouanane tutustui uusiin ihmisiin, marokkolaisiin, jotka kävivät hänen luonaan.

Bouanane alkoi kysellä Irakista Isisiä paenneelta mieheltä, miten voisi liittyä Isisiin.

– Hän kertoi, että on tappanut jonkun Marokossa tai Sveitsissä. En muista missä, mutta hän oli pahoillaan siitä. Sen jälkeen huomasin, että hän lähestyi Turussa ihmisiä, joilla on tekemistä näiden asioiden kanssa. Yritti saada yhteystietoja Isisiin, mies kertoi.

Todistajalla on velvollisuus pysyä oikeudessa totuudessa toisin kuin syytetyllä.

Mies moskeijan pihalla puhui puukottajan kanssa

Oikeudessa kuultiin myös toista miestä, jonka Bouanane oli tavannut moskeijan pihalla Turussa ennen puukotuksia. Miehet eivät tunteneet entuudestaan. Keskustelu alkoi miehen mukaan, kun Bouanane halusi keskustella miehen kanssa. Keskustelu koski Syyrian tapahtumia ja Isisiä.

– Hän kysyi minulta paikallisella kielellä, mitä mieltä olen tapahtumista, jotka tapahtuvat maailmassa. Hän sanoi minulle puhuvansa asioista, jotka tapahtuvat Syyriassa. Sanoin hänelle, että olemme Suomessa, emme Syyriassa. Hän sanoi, että ei, siellä on siskoja ja veljiä, mies kertoi.

Kun mies arvosteli keskustelun aikana Isisiä, viittasi terroristijärjestöön rikollisina ja kertoi, että eräs jo menehtynyt uskonoppinut olisi lyönyt Isisiä kepillä, puukottaja suuttui hänelle.

– Tässä vaiheessa hän huusi minulle, että älä sano noin. Kysyin häneltä, mitä haluaisit minun sanovan? Sanoin hänelle, että tämä ryhmä on tuntematon. Tämä on tullut ja tappanut ihmisiä. Hän sanoi minulle, että hän oli pettynyt meihin, koska rakastatte maailmaa.

Sairaanhoitaja: Hän sanoi minulle juokse, juokse ja nauroi päälle

Oikeudenkäynnissä kuultiin myös sairaanhoitajaa, joka oli paikalla, kun poliisin jalkaan ampuma puukottaja heräsi sairaalasta seuraavana päivänä.

Sänkyyn sidottu mies pyysi hoitajalta ensin vettä, minkä jälkeen hän sanoi hoitajalle ”juokse, juokse, juokse” ja hoki, että verta juoksee. Sen jälkeen hän katsoi hoitajaa tämän kertomuksen mukaan silmiin ja naurahti.

Hoitaja koki, että mies halusi pelotella häntä. Hän kuitenkin totesi, että lääkityt potilaat voivat olla usein herättyään sekavia.

Puolustus on kiistänyt terroristisen tarkoituksen

Radikalisoituminen on keskeinen teema, sillä koko oikeudenkäynnin ydinkysymys koskee sitä, tehtiinkö puukkoisku lain tarkoittamassa terroristisessa tarkoituksessa.

Kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksesta tehdystä murhan yrityksestä syytetynBouananen puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä.

Poliisille Bouanane kertoi, että oli mielestään tekemässä torilla terroritekoa. Puolustus on silti oikeudessa kiistänyt, että teot olisi tehty lain tarkoittamalla tavalla terroristisessa tarkoituksessa.

