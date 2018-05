Turun puukottajan kanssa huoneen jakanut mies: Puukottaja kertoi tappaneensa aiemminkin

Turun puukkoiskun oikeudenkäynnissä kuullaan tänään todistajia, kun salissa käsitellään puukottajan radikalisoitumista. Ensimmäisenä ääneen pääsi mies, joka kertoi asuneensa puukottajan kanssa samassa huoneessa Pansion vastaanottokeskuksessa alkuvuodesta 2017. Hän kertoi poliisille muuttaneensa huoneesta pois noin viisi kuukautta ennen puukotuksia, koska huolestui puukottajan käytöksestä ja tämän inhosta suomalaisia kohtaan.

Puukottaja Abderrahman Bouananeen loppuvuodesta 2016 tutustunut mies kertoi, että Bouananen käytös oli alkuvaiheessa normaalia.

– Oli kunnioitettava suhde, hän kunnioitti minua. Hän laittoi valot pois kello kymmenen illalla, kun tarvitsin unta. Hän kävi koulua. Välillä hän kuunteli nykypäivän musiikkia, mies kertoi.

Muutos tapahtui miehen mukaan sen jälkeen kun Bouanane tutustui uusiin ihmisiin, marokkolaisiin, jotka kävivät hänen luonaan. Miehen mukaan kyse oli huumekauppiaista. Ensimmäiset merkit käytöksen muuttumisesta näkyivät joulun aikana.

– Oli jouluvalot keittiössä ja jossain vaiheessa hän otti niitä pois seinältä, eikä niitä saa pitää, koska tämä on vääräuskoisten tapa. Hän piti suomalaisia vääräuskoisina ja piti tärkeänä olla matkimatta heitä, mies sanoi.

”Yritti saada yhteystietoja Isisiin”

Bouanane alkoi kysellä Irakista Isisiä paenneelta mieheltä, miten voisi liittyä Isisiin.

– Hän kertoi, että on tappanut jonkun Marokossa tai Sveitsissä. En muista missä, mutta hän oli pahoillaan siitä. Sen jälkeen huomasin, että hän lähestyi Turussa ihmisiä, joilla on tekemistä näiden asioiden kanssa. Yritti saada yhteystietoja Isisiin, mies kertoi.

Mies pyrki varoittamaan Pansion vastaanottokeskuksen henkilökuntaa.

– Yritin kertoa Pansion vastaanottokeskuksessa, että tämä ihminen on vaarallinen omalle yhteisölle ja olen pelossa omasta terveydestä. Kerroin, että nämä ihmiset kokoontuvat ja asiat eivät olleet heillä kunnossa. Huomasin, että jotain oli suunnitteilla.

Lopulta mies muutti pois ja vuokrasi oman asunnon, kun huolestui omasta turvallisuudestaan.

Todistajalla on velvollisuus pysyä oikeudessa totuudessa toisin kuin syytetyllä.

Puolustus on kiistänyt terroristisen tarkoituksen

Radikalisoituminen on keskeinen teema, sillä koko oikeudenkäynnin ydinkysymys koskee sitä, tehtiinkö puukkoisku lain tarkoittamassa terroristisessa tarkoituksessa.

Kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksesta tehdystä murhan yrityksestä syytetynBouananen puolustus on myöntänyt teot tappoina ja tapon yrityksinä.

Poliisille Bouanane kertoi, että oli mielestään tekemässä torilla terroritekoa. Puolustus on silti oikeudessa kiistänyt, että teot olisi tehty lain tarkoittamalla tavalla terroristisessa tarkoituksessa.

STT

Kuvat: