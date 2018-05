Tutkija: Sotilaallisesti kyvykkäät Suomi ja Ruotsi ovat USA:n etu

Yhdysvaltain, Suomen ja Ruotsin aiejulistus puolustuksesta on poliittinen tahdonilmaus jo alkaneelle yhteistyölle, sanoo tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista. Hänen mukaansa Yhdysvaltain kannalta on tärkeää, että Natoon kuulumattomat Suomi ja Ruotsi ovat kyvykkäitä toimijoita ja tavalla tai toisella sitoutuneita läntiseen turvallisuusarkkitehtuuriin.

Suomen ja Ruotsin puolustusministerit Jussi Niinistö (sin.) ja Peter Hultqvist tapaavat tänään Washingtonissa Yhdysvaltain puolustusministerin James Mattisin.

Vierailun aikana ministerien on määrä allekirjoittaa kolmenvälinen aiejulistus, jonka avulla puolustusyhteistyötä maiden välillä voidaan kehittää edelleen. Suomella ja Ruotsilla on ennestään ollut Yhdysvaltojen kanssa kahdenväliset aiejulistukset vuodelta 2016. Samaa mallia aiotaan nyt syventää kolmen maan väliseen yhteistyöhön.

