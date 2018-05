Tutkimus: Matkailu muodostaa lähes kymmenesosan maailman hiilidioksidipäästöistä

Tuoreen tutkimuksen mukaan matkailu muodostaa kahdeksan prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Luku on aiempia arvioita jopa kolme-neljä kertaa suurempi.

Arviota selittää osaltaan se, että tutkijat pyrkivät selvityksessään kattamaan laskelmissaan turismiin liittyvän hiilijalanjäljen itse matkustamisesta aina ruokaan, hotelleihin sekä muuhun infrastruktuuriin ja ostoksien tekoon. Aiemmat arviot matkailun osuudesta maailman hiilidioksidipäästöissä ovat pyörineet 2.5-3 prosentin tuntumassa.

Nature Climate Change -lehdessä maanantaina julkaistussa tutkimuksessa kansainvälisen ryhmän tutkijat sanovat, että matkailuteollisuuden hiilijalanjälki kasvaa nopeasti, mikä johtuu suurelta osin lentomatkustamisen kasvavasta kysynnästä. Kuitenkin myös ruoalla ja ostosten teolla matkakohteissa on merkittävä rooli hiilijalanjälkeä tarkasteltaessa.

Tutkimuksessa seurattiin maailman hiilivirtoja 160 maan välillä vuosina 2009-2013.

Muutos hidasta ja vaikeaa

Tutkimusta osaltaan johtanut Sydneyn yliopiston tutkija Arunima Malik uskoo, että turismi kasvaa vuosittain noin neljä prosenttia tulevien vuosien aikana.

– Turismin uskotaan kasvavan nopeammin kuin monet muut talouden alat, Malik sanoo.

Lisäksi esimerkiksi Kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n mukaan maailman lentomatkustajien määrän odotetaan lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2036 mennessä 7,8 miljardiin.

Viime vuosikymmenien tapaan Yhdysvallat on suurin yksittäinen matkailuun liittyvien kasvihuonepäästöjen tuottaja. Muita top-kymppiin mahtuvia maita ovat muun muassa Intia, Kiina, Saksa ja Britannia.

– Viime vuosina Intiassa ja Kiinassa on ollut nopeaa kasvua turismissa, ja kehityksen odotetaan jatkuvan seuraavan vuosikymmenen ajan, tutkimuksessa mukana ollut professori Ya-Sen Sun Queenslandin yliopistosta sanoo.

– Pelkän väestön määrän lisäksi on huolestuttavaa, että kasvavien tulojen myötä ihmiset tuppaavat matkustamaan pidemmälle, useammin ja he turvautuvat yhä enemmän lentämiseen, hän sanoo.

Päästöjen vähentäminen matkailu-alalla voi tutkijoiden mukaan osoittautua vaikeaksi.

– Matkailijoiden käyttäytymisen muutos – matkusta vähemmän, pysy kotia lähellä, kompensoi aiheuttamasi hiilipäästöt – on osoittautunut hitaaksi ja marginaaliseksi, Sun sanoo.

Maailman hiilidioksidipäästöjä on pyritty suitsimaan muun muassa erilaisilla kansainvälisillä sopimuksilla. Esimerkiksi toissa vuonna Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO pääsi sopimukseen lentoliikenteen päästöjen hyvitysjärjestelmästä. Puolestaan 197 maan allekirjoittama Pariisin ilmastosopimus solmittiin vuonna 2015.

https://www.nature.com/articles/s41558-018-0141-x

STT