Tutkimus: Vanhoillislestadiolaisille rikastuminen ei ole synti, yrittämistä tuetaan systemaattisesti

Vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen kuuluu paljon menestyviä yrittäjiä. Politiikan tutkija Aini Linjakummun mukaan yritystoimintaa edesauttaa merkittävästi se, että vanhoillislestadiolaiset ovat niin verkostoituneita. Rikastumista ei myöskään nähdä liikkeessä ongelmana.

Tutkijan mukaan liikkeen piirissä tuetaan yrittämistä systemaattisesti. Esimerkiksi vanhoillislestadiolaisten kansanopistoilla kurssitarjonnassa on omia kurssejaan yrittäjille.

– On poikkeuksellista, että hengellinen organisaatio toimii näin maallisella alueella. Sellaista ei tapahdu valtavasti kansainvälisestikään. On aika originellia, miten vahvasti vanhoillislestadiolaiset ovat yrittämisestä ja menestymisestä kiinnostuneet, Linjakumpu sanoo.

Naisten kotikeskeinen asema muuttumassa

Linjakummun mukaan perinteisesti hyvin kotikeskeinen naisten asema näyttää olevan liikkeessä muuttumassa. Naisille järjestetään esimerkiksi omia yrittäjäkursseja. Linjakumpu ei huomannut, että naisten yrittämiseen olisi liikkeessä suhtauduttu väheksyvästi tai kielteisesti, pikemminkin myönteisen tukevasti.

– Toki aina muistettiin mainita, että yrittäjän pitää muistaa myös perhe ja velvollisuudet rauhanyhdistystä kohtaan, mutta tämä koskee myös miehiä, hän sanoo.

Linjakummun kirjoittama Vanhoillislestadiolaisuuden taloudelliset verkostot -teos on ensimmäinen tutkimus, joka pyrkii valaisemaan lestadiolaisyrittäjien menestyksen salaisuuksia.

Linjakummun mielestä Suomessa tutkitaan ylipäätään liian vähän sitä, miten erilaiset verkostot Suomessa toimivat.

– Niillä on merkitystä siinä, millaisia päätöksiä erityisesti paikallisella ja alueellisella tasolla tehdään esimerkiksi maankäyttökysymyksissä ja kilpailutuksissa.

