Työmarkkinajohtajat STT:lle: Helteen seuraajan valinnassa esitysoikeus on työnantajilla

Seuraavan valtakunnansovittelijan valinnassa esitysoikeus on työnantajilla, kertovat työmarkkinajohtajat STT:lle. EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan työmarkkinajärjestöt ovat keskustelleet asiasta viime viikon aikana.

Menettelytavasta on olemassa kirjallinen sopimus, joka laadittiin, kun Minna Helle valittiin valtakunnansovittelijaksi. Ay-johtajana aiemmin toiminut Helle valittiin tehtävään palkansaajien esityksestä.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja STTK:n puheenjohtaja Antti Palola vahvistavat sopimuksen olemassaolon. Kaikki osapuolet korostavat, että kyseessä on vain esitysoikeus ja valittavasta henkilöstä on löydettävä yhteisymmärrys.

Työ- ja elinkeinoministeriön odotetaan päättävän viran täyttämisestä lähiviikkoina.

