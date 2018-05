Työnantajaleirin vuoro esittää seuraavaa valtakunnansovittelijaa – mallia kritisoidaan korruptioriskiksi

Työmarkkinajohtajien mukaan seuraavan valtakunnansovittelijan valinnassa esitysoikeus on työnantajilla. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo, että työmarkkinajärjestöt ovat keskustelleet asiasta viime viikon aikana.

Menettelytavasta on olemassa kirjallinen sopimus, joka laadittiin, kun Minna Helle valittiin valtakunnansovittelijaksi.

– Helle valittiin palkansaajien esityksestä, ja siihen syntyi konsensus. Nyt tilanne on toisin päin, eli on työnantajien vuoro, Häkämies sanoo STT:lle.

Palkansaajakeskusjärjestöjen johtajat vahvistavat sopimuksen olemassaolon. Kaikki osapuolet korostavat, että kyseessä on vain esitysoikeus. Valtakunnansovittelijan valinnasta päättää työ- ja elinkeinoministeriö. Valinnassa on perinteisesti kuultu työmarkkinaosapuolia. Tehtävään on pyritty valitsemaan henkilö, joka nauttii sekä työnantajaleirin että palkansaajapuolen luottamusta.

– Yhteisymmärrys ehdotettavasta pitää löytyä, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta viestitti.

Vielä viikko sitten Eloranta totesi, että asia on auki, koska Helle jätti tehtävänsä kesken kauden. STTK:n Antti Palolan mukaan sopimukseen on kuitenkin aikanaan kirjattu, että esitysoikeus siirtyy työnantajille, vaikka Helteen kausi jäisi kesken.

Työ- ja elinkeinoministeriön odotetaan päättävän valinnasta lähiviikkoina. Palolan mukaan prosessi on vielä alkutekijöissään.

”Nykymallissa korruption riski”

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kyseenalaistaa työmarkkinajärjestöjen roolin valtakunnansovittelijan valinnassa.

– Sovittelija on valtion virkamies, ja virkaan pitää valita normaalilla hakuprosessilla pätevin eikä järjestöjohtajien suosikki, Pentikäinen sanoi Twitterissä.

– Olisi perusteltua nimittää oikeasti riippumaton valtakunnansovittelija ja vapauttaa tärkeä pesti järjestöjen pihdeistä. Nykymalliin sisältyy iso rakenteellisen korruption riski, Pentikäinen tviittasi.

Pentikäisen mielestä sovittelija voitaisiin hyvin valita esimerkiksi asianajajaleiristä, hallinnosta tai tieteen edustajista.

Seuraajan palautettava luottamus

Ay-johtajana aiemmin toiminut Helle irtisanoutui valtakunnansovittelijan tehtävästä kesken kauden. Hän siirtyy kesäkuussa työmarkkinajohtajaksi Teknologiateollisuuteen.

Helteen ratkaisu on herättänyt kiivasta keskustelua. Palkansaajapuolella on katsottu, että Helle oli sovittelijana liiaksi kallellaan työnantajien suuntaan. Viimeksi sunnuntaina Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi syytti Hellettä puolueellisuudesta. Harjuniemen mielestä Helteen sidonnaisuus Teknologiateollisuuteen tuli selvästi ilmi keväällä rakennusalan työriidan sovittelussa.

Helle kiisti Twitterissä Harjuniemen väitteet.

– Olin myös tässä sovittelussa puolueeton, kuten kaikissa. Sovittelu ei silloin edennyt, koska näkemyserot ammattiliiton ja työnantajien välillä olivat poikkeuksellisen suuret.

STTK:n Palolan mukaan seuraavan valtakunnansovittelijan tärkeimpiä tehtäviä on taltuttaa viimeaikainen keskustelu ja palauttaa luottamus valtakunnansovittelijan instituutioon. Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder on samaa mieltä.

– Ei tämä prosessi hirveän hyvältä näytä. Instituution uskottavuus horjuu, Fjäder sanoo viitaten Helteen ratkaisuun.

– Toivon, että Eteläranta 10 miettii nyt tarkkaan sitä, että tulisi sellainen nimi, joka ei ole kiistanalainen.

STT

Kuvat: