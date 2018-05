Työntekijäpuoli hylkäsi sovintoesityksen sähköalan työriidassa

Sähköliitto on hylännyt sovittelija Jukka Ahtelan antaman sovintoesityksen sähköalan työriidassa. Työnantajaosapuolet eli Palta ja Sähkötekniset työnantajat hyväksyivät sovintoesityksen.

Esityksen hylkäämisestä seuraa, että Sähköliiton työnseisausuhat ovat voimassa.

Sähköliitto on ilmoittanut työnseisauksista, jotka alkaisivat 17. toukokuuta sähköistys- ja sähköasennusalalla Paltan ja Sähköteknisten työnantajien jäsenyrityksissä. Alalla on voimassa ylityökielto.

